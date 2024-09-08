З часом тормозна рідина може втрачати свої властивості і стає менш ефективною

Справні гальма – це один з найважливіших аспектів безпеки вашого автомобіля. Гальмівна система забезпечує можливість безпечної зупинки автомобіля у різних умовах на дорозі. Проте, з часом гальмівна рідина може втрачати свої властивості і стає менш ефективною, пише Autopark. Тому важливо знати, коли саме потрібно її замінити.

П'ять ключових ознак, які вказують на необхідність цієї процедури

Зміна кольору рідини. Один з найочевидніших знаків, що гальмівна рідина втратила свої властивості, – це зміна її кольору. Зазвичай нова рідина має світло-жовтий або прозорий колір. Якщо ви помітили, що рідина стала темною, наприклад, коричневою або чорною, це може свідчити про забруднення і втрату ефективності.

Відчуття м'якоти педалі гальма. Якщо ви помічаєте, що педаль гальма стала м'якшою або практично доходить до підлоги, це може бути ознакою проблем з гальмівною системою, включаючи проблеми з гальмівною рідиною.

Погіршення ефективності гальм. Якщо вам здається, що автомобіль не зупиняється так ефективно, як раніше, це може бути також наслідком втрати властивостей гальмівної рідини.

Прозорість і відповідальність бізнесу сьогодні є ключовими факторами для розвитку економіки країни. Чесна сплата податків зміцнює державний бюджет та посилює обороноздатність нашої країни. Прикладом того, як варто підтримувати державу у непростий час є мережа заправок AMIC ENERGY. Компанія сплатила майже 1,2 мільярда гривень податків до бюджетів усіх рівнів лише за 1ше півріччя 2024 року й продовжує реалізовувати низку благодійних проектів.

Проблеми з ABS. Якщо лампочка ABS на панелі приладів автомобіля постійно горить або миготить, це може вказувати на проблеми з системою антиблокування гальм (ABS), які також можуть бути пов'язані з якістю гальмівної рідини.

Сторонні звуки під час гальмування. Якщо ви помічаєте, що в процесі гальмування виникають деякі шуми, стуки або подразнення, це може бути ознакою проблем з гальмівною системою, включаючи потребу у заміні гальмівної рідини.

Заміна гальмівної рідини – важлива процедура для забезпечення ефективності та безпеки тормозної системи вашого автомобіля. Якщо ви помітили будь-які з ознак, зазначених вище, рекомендується звернутися до кваліфікованого механіка для перевірки та, за потреби, заміни тормозної рідини.