Своєчасна заміна мастила вбереже автолюбителя від багатьох проблем, пов'язаних з двигуном

Моторне мастило - одна з найголовніших рідин в автомобілі. Своєчасна його заміна вбереже автолюбителя від багатьох проблем, пов'язаних з двигуном. На питання про частоту заміни відповідає Autobaza.

Новий автомобіль і автомобіль з пробігом

Мастило, як і будь-яка інша автомобільна змазка, володіє певним ресурсом, який скорочується в результаті роботи двигуна на високих обертах, при впливі високих температур, повітря, вихлопних газів в картері і щез безлічі інших причин. Якщо з автомобілями, придбаними в автосалоні питання заміни масла стоїть не так гостро – заміна виконується на фірмових станціях технічного обслуговування в строго регламентовані терміни, то з автомобілями з пробігом ситуація не така однозначна. Справа в тому, що під час експлуатації в двигуні, особливо в камері згоряння, накопичуються різні забруднення, такі як нагар і шлами. Ці забруднення здатні впливати на нове масло: окислюють його і викликають прискорену втрату миючих, а в результаті і змащувальних властивостей масла.

При придбанні транспортного засобу з пробігом заміну моторного мастила (в ідеалі взагалі всіх витратних матеріалів) потрібно виконати відразу ж, навіть якщо попередній власник заявляє, що міняв масло недавно і практично не користувався автомобілем. Однак, навіть якщо власник каже, що пробіг у мастила низький, це ще не означає що масло в хорошому стані. Навіть якщо ви мало їздите, наприклад, від будинку на роботу і більшу частину шляху стоїте в заторі – терміни заміни масла все одно скорочуються, тому що варто враховувати не тільки пробіг, а й мотогодини.

Як розрахувати ресурс масла

Якщо ви є жителем великого міста, то ви не з чуток знаєте про міські затори, коли швидкість руху потоку становить не більше 20 км/год. У такому випадку для подолання маршруту в 20 км знадобиться ціла година безперервної роботи двигуна, а от по автомагістралі за цей же час можна проїхати 100 км. Відповідно, в умовах міста навіть найкраще синтетичне масло не буде здатне відпрацювати 10 тис. км пробігу і виробить свій ресурс значно раніше. Тому, для правильного розрахунку періодичності заміни масла, зокрема і дизельних двигунів, потрібно враховувати не пробіг, а мотогодини або витрату палива. Для обліку мотогодин можна встановити спеціальний лічильник, проте, якщо такої можливості немає, мотогодини можна порахувати самостійно.

Порядок розрахунку ресурсу мастила по мотогодинах досить простий і зробити його потрібно всього лише раз, після чого використовувати отримані дані за потреби.

Насамперед потрібно розділити рекомендований виробником інтервал між обслуговуванням (у кожного автомобіля він свій) на середню швидкість руху в місті та на трасі. Ці дані дозволять визначити кількість мотогодин до заміни. Далі потрібно отримати середнє значення між швидкістю в міських умовах і на трасі. а опісля отримані мотогодини помножити на середню швидкість. Це значення буде максимально точно відображати відстань, яку можна проїхати на одному маслі.

Як приклад припустимо, що, згідно з інструкцією з експлуатації, виробник вказує заміну кожні 15 тис. км. При середній швидкості 50 км/год. моторесурс складе 300 годин. Відповідно, масло доведеться міняти через ці 300 годин роботи, при тому, що пробіг буде менше 15 тис. км.

Як часто міняти синтетичне, напівсинтетичне і мінеральне масло

Знаючи середнє значення мотогодин двигуна ми можемо визначити, чи зможе свіже мастило відпрацювати заявлений виробником інтервал. Як правило, виробники масел вказують дані про ресурс масла, але не варто переживати, якщо цих даних немає, в середньому ресурс масел такий:

мінеральні масла потрібно змінювати не менше, ніж кожні 5 тис. км або 150 мотогодин;

напівсинтетичні відрізняються більш високою стійкістю, його ресурс може коливатися від 8 тис. до 10 тис. км або не більше, ніж 250 мотогодин;

синтетичні масла змінюються набагато рідше. При експлуатації в рівних частках по місту і трасі – їх ресурс складе не менше 12 тис. км, аж до 15 тис. км або не менше 300 мотогодин. Однак, як в будь-яких інших ситуаціях це значення може скоротитися через манеру їзди і якість палива.

На питання, як часто міняти масло при малому пробігу, відповісти можна по-різному – можна враховувати пробіг, мотогодини і навіть кількість спаленого палива. Але не варто цілком довіряти заявленим виробниками ресурсів масла – несприятливі умови можуть призвести до значного скорочення фактичного терміну служби мастильного матеріалу. Також потрібно міняти масло в авто не рідше разу на рік і обов'язково стежити за його реальним станом – якщо масло стало занадто в'язким або водянистим, замініть його негайно.