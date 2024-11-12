Щоб економити на паливі вам потрібно дбати не про швидкість, а про навантаження на силовий агрегат

Паливо дорожчає, і кожен автомобіліст зацікавлений в тому, щоб заощадити витрати на нього. На різних режимах двигун змінює витрати палива. Багато автомобілістів упевнені, що більша швидкість збільшує витрату палива, але це не завжди так. Розповідаємо, яка швидкість найекономніша для автомобіля і що дозволить знизити витрати на бензин або дизель.

Чи існує оптимальна швидкість їзди для економії

Стандартні легкові автомобілі, які комплектуються атмосферними двигунами по 1,6 л, витрачають на їзду по місту приблизно 10-11 літрів палива. Автомобілісти, що їздять багато, можуть підняти витрату до 13-15 літрів. Водночас у більшості авто в паспорті вказано, що двигун повинен спалювати по місту не більше 7-8 літрів.

Помилково вважається, що оптимальною швидкістю з погляду споживання палива є показник 70 км/год. Деякі називають цифри ще нижче – 50-60 км/год, тобто чим повільніше їдеш, тим більше економиш. Однак насправді все не так просто. І справа не в тому, що всі автомобілі та двигуни різні. Насамперед споживання пального залежить не від швидкості руху як такої, а від моментального навантаження на силовий агрегат.

Чи важлива швидкість для економії палива взагалі

Автомобіль може їхати з одними й тими ж обертами двигуна як зі швидкістю 20 км/год, так і зі швидкістю 125 км/год. І водночас, якщо моментальне навантаження в обох випадках не перевищує номінальний крутний момент двигуна, споживання палива на більшій швидкості буде нижче, ніж на малій швидкості. Головне для економної їзди – не допускати перевищення обертів, у яких двигун видає максимальний ККД.

Численні дослідження показують, що для більшості автомобілів рахунок різниці у споживанні палива на швидкостях 70-80 км/год, 90-100 км/год, 110-120 км/год обчислюється буквально відсотками.

Лайфхак для економної їзди

Досягти параметрів витрат у 7-8 літрів можна тільки у разі дотримання певного режиму руху – розганятися до 50 км/год за 25 секунд з мінімально можливою тягою двигуна. Але постійно це контролювати вкрай важко, тому є інший лайфхак.

Після старту при досягненні швидкості 50-60 км/год потрібно переходити на вищий ступінь коробки і їхати так в діапазоні швидкостей від 45 до 80 км/год.

Якщо машина на механіці, то включати вищу передачу потрібно, як тільки стрілка тахометра досягне 1,5 тис. обертів. В такому разі сучасний двигун розвиває до 80% тяги та здатний підтримувати необхідний темп їзди.

Як краще їздити за містом: швидко чи повільно

Під час їзди за містом енергія витрачається в основному на подолання сили опору повітря. Чим вища швидкість, тим більше потрібна енергія, адже опір повітря зростає пропорційно швидкості. Тоді навіть збільшення швидкості на 30 км/год викликає зростання споживання палива майже на третину.

Проте для економної їзди за містом надто повільно їхати не треба. Найоптимальніша швидкість – 80-90 км/год. Підтримуючи таку швидкість, можна годинами їхати на вищій передачі, не застосовувати екстрене гальмування та часті розгони, так ви будете економити паливо. Двигун розкрутиться до 1200-1500 обертів, а витрати 1,6-літрового автомобіля впадуть до 6-7 літрів на 100 км. Ще більше можна економити шляхом руху накатом, дозволяючи машині скочуватися зі схилів.

За матеріалами «РБК-Україна» та Autostrike