Як їздити в туман

Знижена видимість на дорозі під час туману – небезпека для водіїв. Але якщо зупинити машину й скористатись іншим способом доїхати до місця призначення – не варіант, варто дотримуватись порад безпечного водіння під час туману.

Обов'язково вмикайте фари

В автомобілях є два типи фар:

протитуманні;

звичайні, що мають близький і далекий режими.

Якщо ви їдете під час густого туману, то «протитуманки» (їх ще називають габаритними вогнями) вмикати потрібно обов’язково. Також важливо увімкнути ближнє світло. Дальнє використовувати не варто, оскільки воно гірше розсіюється. Задні габарити також треба увімкнути.

Відчиніть вікна

Відчинити вікна автомобіля потрібно для того, щоб краще чути, що відбувається на дорозі. Це варто робити як у теплу, так і в холодну пори року. Навіть у випадку нульової видимості звуки допоможуть орієнтуватись на дорозі.

Користуйтеся обігрівом

Обігрів допомагає позбавитись утворення конденсату через підвищення вологості повітря. Також тримайте під рукою ганчірку з мікрофібри, щоб вчасно витерти скло.

Не перевищуйте швидкість

Під час туману якість дорожного покриття погіршується, а в холодну пору року дорога стає слизькою. Щоб машину не заносило, важливо їхати без перевищення швидкості, не швидше за 50-70 км/год.

Дотримуйтесь дистанції

Під час туману дуже часто стаються аварії, тому дотримуватись дистанції між автомобілями під час туману особливо важливо.

Будьте уважні й дивіться по сторонах

При водінні в туман не варто дивитися лише перед собою. «Тунельний зір» швидко втомлює очі й розсіює концентрацію. Рухатись варто ближче до узбіччя – це безпечніше, а ще ви можете орієнтуватися по розмітці або обмежувальних стовпчиках.

Не виїжджайте на зустрічну смугу

Туман не дозволяє точно ідентифікувати джерело світла, тому виїжджати на зустрічну смугу категорично забороняється. Під час сильного туману часом не можна відразу зрозуміти, чи рухається джерело світла, чи стоїть на місці.

При зупинці зʼїжджайте з проїжджої частини

З тієї ж причини, що й у попередньому пункті, під час вимушеної зупинки залишати машину машину потрібно тільки з’їхавши з проїжджої частини. Якщо це неможливо, займіть крайнє праве положення на дорозі або узбіччі і залиште включеними габарити.

За матеріалами UaMotors та Intensive Driving