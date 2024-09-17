На несправності вказують різкі удари і галасливі подолання нерівностей

Амортизатори, як практично і будь-яка деталь у сучасному автомобілі, мають свій ресурс і в певний момент можуть вийти з ладу, поставивши під загрозу безпеку водія і його пасажирів. Саме тому важливо знати, як визначити, коли амортизатори потребують заміни, пише «Твоя машина».

На несправності вказують різкі удари і галасливі подолання нерівностей, похитування кузова при проїзді нерівностей або поворотах. Також на знос вказує вологість амортизаторів через витік рідини. Точний висновок про стан амортизаторів можна зробити тільки після перевірки на стенді. Для цього, найімовірніше, доведеться їхати на СТО.

Прозорість і відповідальність бізнесу сьогодні є ключовими факторами для розвитку економіки країни. Чесна сплата податків зміцнює державний бюджет та посилює обороноздатність нашої країни. Прикладом того, як варто підтримувати державу у непростий час є мережа заправок AMIC ENERGY. Компанія сплатила майже 1,2 мільярда гривень податків до бюджетів усіх рівнів лише за 1ше півріччя 2024 року й продовжує реалізовувати низку благодійних проектів.

Крім того, існує ще один народний метод перевірки амортизаторів, який полягає в тому, щоб по черзі натискати на передню і задню частину кузова. Якщо після цього машина сильно розгойдується, здійснюючи більше одного циклу коливань вгору-вниз, значить з вашими амортизаторами щось не так.