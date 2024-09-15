Щоб уникнути проблем із транспортним засобом, все ж краще завчасно дбати про справність акумулятора

Якщо у вашому автомобілі сів акумулятор не варто хвилюватися, адже є декілька дієвих способів завести мотор. Детальніше про можливі варіанти розповідає «Укр-Прокат».

«Прикурити» від «донора». Найбільш надійний спосіб оживити автомобіль з розрядженим акумулятором – використати енергію справної машини. Для цього другий автомобіль потрібно поставити поруч, відкрити капоти та з’єднати проводами батареї обох машин. Щоб досягнути бажаного результату та рушити з місця, потрібно:

заглушити двигун «донора» і вимкнути запалювання автомобіля;

червоний провід приєднати спочатку до позитивної клеми «донора», потім – до розрядженої клеми АКБ;

один кінець чорного дроти підключити до «маси» свого автомобіля (наприклад, до блоку циліндрів або кузову), інший – до негативної клеми донора;

заводять автомобіль та від’єднують дроти у зворотній послідовності. Це дозволить зменшити вірогідність короткого замикання при недбалому поводженні з дротами.

Підштовхнути або завести на буксирі. Обидва варіанти підходять виключно для автомобілів з механічною коробкою передач та базуються на принципі провертання двигуна від коліс. Все, що потрібно, – це інший справний автомобіль та міцний трос. А для розгону досить і двох дорослих людей.

Щоб завести автомобіль на буксирі, потрібно насамеперед з’єднати два транспортні засоби тросом, увімкнути запалювання, витиснути зчеплення та відразу увімкнути третю передачу, не відпускаючи зчеплення. Водій буксиру повинен натягти трос, плавно рушити з місця та розігнати машину до швидкості приблизно 20 км/год. Водію автомобіля, який буксирують, треба плавно відпустити зчеплення, в разі вдалого запуску двигуна – подати сигнал водію буксиру для зупинки.

Щоб завести авто, штовхаючи, потрібно дотримуватися приблизно таких же правил.

В умовах викликів сьогодення не кожен бізнес зміг встояти на плаву, а тим паче – продовжувати розвиватися. Відновлення після обстрілів стало справжнім випробуванням і для мережі автозаправних станцій AMIC ENERGY. Однак, попри все, компанія продовжує впевнено зростати, відновлюючи після знищення АЗК та модернізуючи вже існуючі. Від початку 2024 року мережа осучаснила торгові зали на майже 10 АЗК.

Скористатися тросом або мотузкою. Перш за все машину фіксують стоянковим гальмом, після чого піднімають її домкратом збоку ведучих коліс та вивернути колеса вбік.

Потрібно намотати трос на колесо так, щоб потягнувши його на себе, ви змусили колесо обертатися проти годинникової стрілки.

Авто треба поставити на третю передачу, ввімкнути запалювання та різким рухом змусити обертатися колесо. Якщо двигун запуститься і колесо буде обертатися саме по собі, потрібно відразу ввімкнути нейтральну передачу. Міжосьовий диференціал передасть весь обертаючий момент на підвішене у повітрі колесо, щоб запобігти руху автомобіля.

Використати пусково-зарядний пристрій або бустер. Пусково-зарядні пристрої бувають різних видів: від габаритних промислових приладів до компактних кишенькових варіантів. Найбільш потужні варіанти приєднуються до електромережі, але можуть працювати і в автономному режимі. Досить підключити клеми пристрою до акумулятора, ввімкнути запалювання та запустити двигун.

Кишеньковий бустер працює так само, як запасний акумулятор для мобільного телефону, тож заряджати його доведеться заздалегідь. Такий пристрій видає високий струм, але надовго його не вистачить, тому він найкраще підходить у випадках, коли машина справна і на запуск двигуна вистачає зовсім трохи. На жаль, бустери не завжди можуть допомогти запускати двигуни великого обсягу та дизельні мотори. А от користуватися бустерами також просто: потрібно приєднати «крокодилами» до клем акумулятора, ввімкнути запалювання та двигун.

Щоб уникнути проблем із транспортним засобом, все ж краще завчасно дбати про справність акумулятора.