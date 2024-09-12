У дослівному перекладі з англійської мови «check engine» означає «перевірте двигун»

Check engine – один із головних індикаторів на приладовій панелі сучасних автомобілів. Справжнє значення цього індикатора пізнається лише тоді, коли він загоряється, а разом з цим виявляються всілякі несправності. Що означає ця лампочка і як вона допомагає сучасним водіям. «Автоблог» дає відповіді на ці та багато інших питань.

У дослівному перекладі з англійської мови «check engine» означає «перевірте двигун». Якщо ця лампочка-індикатор дала про себе знати, це може означати, що блок управління виявив якісь несправності в роботі силового агрегату.

Перші такі системи були оснащені міні-комп’ютерами. Вони виконували основну задачу – керувати карбюратором. З часом на них стали покладатися додаткові обов’язки, а отже, спектр дій став набагато ширший. Сучасні блоки управління тримають під своїм контролем склад горючої суміші, обороти двигуна, систему запалювання та інші параметри. Останнім часом причин, за якими загоряється індикатор check engine, стало безліч, а тому без певних навичок і знань, а в деяких випадках, і обладнання, дізнатися причину буде досить складно.

Коли вмикається індикатор check engine

По-перше, запам’ятайте, що цей індикатор завжди відразу запалюється при старті силового агрегату. Якщо двигун функціонує нормально, то лампочка check engine відразу ж гасне. Якщо ж ви помітили, що на панелі приладів вашого автомобіля постійно горить індикатор check engine при включеному запаленні, то це потрібно взяти під контроль. Неполадки можуть бути як досить безневинними, так і достатньо вагомими. У будь-якому з варіантів слід детально проаналізувати стан автомобіля.

Якщо індикатор починає блимати тільки під час руху вашого автомобіля, перший час панікувати не варто. Зупиніть машину і прослухайте звуки, що видає силовий агрегат в робочому стані, перевірте рівень масла, якщо потрібно, проведіть його повну заміну, а після огляньте двигун на наявність видимих дефектів і механічних пошкоджень. Якщо ж ніяких проблем при первинному огляді не виявлено, тоді сміливо можете їхати до найближчого автосервісу для здійснення повної професійної діагностики.

Якщо в роботі автомобіля ви не помітили якихось помітних відхилень, але індикатор check engine продовжує горіти, тоді причина, швидше за все, криється в збої пропуску запалювання якої-небудь свічки. Найкращим рішенням з боку автомобіліста буде звернення на спеціалізоване СТО для проведення діагностики.

Зазначимо, що є безліч причин, які провокують загоряння індикатора check engine, так як сигнал надходить безпосередньо від ЕБУ (електронний блок управління) автомобіля, контролюючого багато функцій систем сучасних транспортних засобів. Це і робота силового агрегату, інжектора, склад паливної суміші, момент запалювання і перемикання передач в автоматичній коробці. У деяких випадках проблема діагностується самостійно.

Загорівся check engine – продовжуємо рух

Якщо індикатор check engine засвітився, то це ще не біда. Продовжувати рух можна в таких випадках:

індикатор check engine горить постійно без спалахів;

поведінка транспортного засобу на дорозі не змінилася;

потужність двигуна не впала;

реакція на педаль газу залишилася така, як була;

рівень рідини охолодження і моторного мастила в межах норми;

інші індикатори у нормі та не горять.

Але в такому випадку все ж таки краще якомога швидше звернутися в автосервіс.

Якщо двигун функціонує нормально, то лампочка check engine відразу ж гасне (фото «Автоблогу»)

Загорівся check engine – потрібно зупинитись

Не можна продовжувати рух у таких випадках:

ви помітили значні зміни в русі автомобіля;

помітно зменшилася потужність;

в двигуні відчуваються вібрації;

запахло горілим;

блимає лампочка check engine та індикатор аварійного тиску масла;

надходять сигнали про перегрів двигуна.

Все це свідчить про серйозні поломки вашого автомобіля. Якщо під час руху автомобіля дав про себе знати контрольний індикатор аварійного масляного тиску, тоді варто негайно зупинитися і заглушити двигун. Далі потрібно перевірити рівень масла в моторі. Якщо він нижче нормального, тоді долийте до позначки, а потім знову запустіть двигун. Якщо ж індикатор все ще сигналізує, тоді глушіть мотор і викликайте евакуатор до найближчого автомобільного сервісу. Ні в якому разі не запускайте двигун і не намагайтеся дістатися самостійно, адже двигун без надходження мастила просто зламається.

Якщо стрілка температурного вказівника на панелі приладів відхилилася від норми в бік підвищення температури, або ж загорівся сигнальний індикатор температури охолоджуючої рідини, це вказує на початкову стадію перегріву силового агрегату. Якщо стрілка ще не дійшла до червоної зони, розширювальний бачок ще достатньо наповнений рідиною, що охолоджує, і немає ознак того, що двигун перегрівся, тоді можна прийняти заходи по полегшенню теплового режиму силового агрегату:

зменшити швидкість автомобіля;

відключити систему кондиціонування;

включити обігрів салону для зниження температури мотора.

Якщо тепло не пішло всередину, з обігрівача дує холодним повітрям, тоді вимикайте двигун.

До сигналів, які вказують на небезпечний перегрів двигуна, крім лампочки індикації або стрілочного покажчика, можна також додати:

пар з-під капота;

різке зменшення потужності автомобіля;

відмова роботи обігрівача;

відсутність охолоджуючої рідини в розширювальному бачку.

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Загорівся check engine – коли сигналізує про серйозні поломки

Чітко діагностувати несправність тільки з увімкненого індикатора check engine абсолютно нереально. Причини, через які може включитися індикатор, можна умовно розділити на групи за ступенем їх серйозності:

низькоякісне паливо. В деяких випадках від проблеми можна позбутися, лише зливши весь старий бензин і замінивши на більш якісний;

старі свічки запалювання з некоректним зазором і тріснутим ізолятором. Ця проблема вирішується перевіркою і заміною несправних свічок. Зазор в такому випадку повинен дорівнювати 1,3 мм;

котушка запалювання. Якщо з котушки запалювання не надходить іскра, тоді потрібно замінити її;

лямбда-зонд. Якщо несправність в цьому елементі, то найбільш правильним рішенням буде його заміна;

каталізатор. Також потрібна заміна;

форсунки. Їх треба ретельно почистити;

бензонасос або сіточка в бензобаку. Найбільш актуальним рішенням буде замір тиску в рампі, який повинен бути не менше трьох атмосфер. В інших випадках допоможе очищення сіточки або повна заміна бензонасоса;

високовольтні дроти. Це остання причина, що пояснює включення лампочки check engine. В такому випадку потрібно їх перевірити та замінити.

Завжди слідкуйте за сигналами індикатора check engine, адже це важливо для вашого автомобіля.