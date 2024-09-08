Автовласники часто самостійно проводять обслуговування своїх транспортних засобів, але це може призвести до проблем в подальшому

Автовласники часто самостійно проводять обслуговування своїх транспортних засобів, але це може призвести до дефектів автомобіля та передчасного зносу його вузлів і, як результат, великих витрат. Як цього уникнути і на що звернути увагу розповідає «Автото».

Типові помилки при обслуговуванні автомобіля та способи їх уникнення

Залити нове моторне мастило, але не замінити масляний фільтр. Моторне масло під час роботи двигуна не лише змащує деталі, але й прибирає дрібні забруднення. Крім того, моторне мастило схильне до окислення через постійний контакт з розпеченими деталями. Відповідно, воно може бути забрудненим, і ці забруднення намагається прибрати масляний фільтр – частинки забруднень буквально застрягають на його фільтруючих поверхнях.

Якщо залити свіже моторне масло, але не змінити фільтр, то бруд з нього може потрапити до чистого мастила. Таким чином, зекономивши на фільтрі, доведеться частіше міняти моторне масло, що набагато дорожче. При заміні моторного мастила також треба звертати увагу на зливну пробку-болт та ущільнюючі кільця, оскільки вони іноді також можуть потребувати заміни залежно від конструкції.

Не змінювати фільтри – салону, повітряний, паливний. Зазвичай їх потрібно замінювати раз на один-два роки або 15-60 тисяч кілометрів пробігу. Від чистоти повітряного фільтра двигуна напряму залежить легкість його «дихання» та можливість розвивати повну потужність. Паливний фільтр захищає форсунки впорскування (або карбюратор на старих автомобілях), паливну рампу та насос від забруднень. Це також впливає на можливість надходження потрібної кількості пального до двигуна та можливість розвивати повну потужність. Від заміни фільтра салону напряму залежить чистота повітря, яким дихає водій та пасажири. Це ваша особиста безпека та комфорт.

Не замінювати гальмівну рідину. Періодична заміна гальмівної рідини потрібна тому, що вона гігроскопічна – тобто вбирає в себе воду (конденсат). Через це гальмівна рідина стає менш концентрованою, гірше протистоїть нагріванню, може локально «закипати» біля розпечених деталей гальм. Далі це призводить до утворення кульок пари та втрати ефективності використання гальм. Відповідно й до втрати ефективності гальмування, що вже небезпечно.

Крім того, гальмівна рідина може накопичити забруднення, які буквально забивають різноманітні трубки, клапани, циліндри гальмівної системи. І потім доведеться все розбирати, мити, чистити, або взагалі замінювати. Це буде дорого коштувати. Отже, візьміть за правило замінювати гальмівну рідину кожні два роки.

Забути про заміну антифризу. Рекомендовано проводити цю процедуру кожні 3-10 років. Антифриз або охолоджувальна рідина відіграє ключову роль у процесі охолодження деталей двигуна, таких як блок циліндрів та головка блоку. Крім того, він забезпечує змащення насоса системи охолодження. Додаткові компоненти, що містяться у складі антифризу, сприяють захисту внутрішніх поверхонь двигуна та радіаторів від корозії та окислення.

Проте з часом властивості антифризу починають знижуватися, а його додатки втрачають ефективність, що може призвести до закипання під час спекотних літніх днів. Тому потрібно здійснювати його заміну кожні 3-10 років. Точний період служби залежить від класу антифризу: G11 – 2-3 роки; G12 – приблизно 5 років; G12+ та G13 – до 8-10 років.

Підібрати неправильні свічки запалювання. Бензинові двигуни вимагають цієї процедури з певною періодичністю і правильний вибір грає важливу роль. По-перше, потрібно уважно підібрати розмір свічки: діаметр і довжину різьби, розмір гайки, зазор електродів і т.д. В іншому випадку свічку може бути складно ввімкнути у своє посадкове місце, вона може виступати з циліндра або навпаки, залишитися недозакрученою. По-друге, важливо правильно підібрати калільне число свічки. В іншому випадку вона може працювати неефективно та неправильно реагувати на температурні зміни у камері згоряння. Все це може негативно позначитися на роботі двигуна, збільшити витрату пального та знизити його продуктивність.