Ця проблема може повністю вивести автомобіль з робочого стану

Серед усіх можливих неприємностей, з якими бояться зіткнутися навіть більш досвідчені водії, найбільш неприємною є перегрів двигуна. Ця проблема може повністю вивести автомобіль з робочого стану. Тому уважно потрібно час від часу поглядати на датчик, який показує, в якому температурному режимі працює двигун і не допускати, щоб стрілка приладу заходила в червону зону. Але якщо уже так сталось, що температура різко піднялась і двигун почав закипати, тоді варто знати перші дії, щоб врятувати свою машину.

Що спричиняє перегрів двигуна

Серед основних причин перегріву автомобільного мотора можна виділити наступні:

брак антифризу. Якщо в системі мало охолоджуючої рідини, щоб забезпечувати ефективне охолодження, то двигун може швидко закипіти, зазвичай рівень антифризу падає через витік, пише 130.com;

засмітився радіатор. Стільники радіатора можуть забиватися комахами, листям, тополиним пухом і іншим сміттям – все це заважає ефективному відведенню тепла;

заклинило термостат. Якщо термостат відкрився не до кінця, то в радіатор буде надходити тільки частина антифризу, а цього буде мало для нормального охолодження;

насос зламався або його заклинило. Крильчатка водяної помпи при використанні неякісного або старого антифризу буде поступово зношуватися, це стає причиною погіршення циркуляція антифризу. Крім того, насос може повністю зупинитися через обрив приводного ременя;

вихід з ладу вентилятора охолодження. З плином часу будь-яка деталь може зламатися, і вихід вентилятора з ладу призводить до проблем в системі охолодження;

розгерметизація системи охолодження. Найчастіше це відбувається через поломки кришки радіатора. Хоча причина може бути й в тому, що пробита прокладка ГБЦ або гази прорвалися в систему;

система охолодження не справляється зі своєю роботою. У деяких машинах використовується малоефективна система охолодження, яка часто призводить до перегріву, особливо, якщо автомобіль використовується дуже активно.

Що робити, якщо двигун перегрівся

Тут треба врахувати, що порядок дій буде залежати від причини перегріву. Звичайно, що проблема часто виникає раптово і водієві в цей момент буде не до комплексної діагностики, тому що рішення треба приймати дуже швидко. В якості універсального індикатора може використовувати пічка і її працездатність.

Якщо стрілка на приладовій панелі, що показує температуру двигуна, різко поповзла вгору, то дотримуйтесь простих рекомендацій:

Насамперед, треба включити піч, щоб вона гріла максимально. Звичайно, в літню спеку включати обігрівач неприємно, але це дуже дієвий метод швидкого і безпечного охолодження мотора. Вся річ у тому, що піч – це частина автомобільної системи охолодження і в разі включенні забирає на себе тепло. Саме це і потрібно під час перегрівання силової установки.

І тут можливі два варіанти розвитку подій:

Якщо після включення обігріву салону з повітропроводів пішло гаряче повітря, то це говорить про те, що в системі є антифриз і зайве тепло почало успішно відводитися. Врахуйте, що в такій ситуації не треба глушити двигун: поки він буде продовжувати працювати, помпа також буде функціонувати, забезпечуючи циркуляцію антифризу і нехай і повільно, але охолодження мотора.

Зупинятися також не рекомендується, адже потік повітря, що набігає, також буде сприяти охолодженню антифризу в радіаторі й зниженню температури двигуна. Оптимальний варіант – продовжувати рух, трохи знизивши оберти, щоб мінімізувати навантаження на двигун.

Найкраще, якщо попереду спуск з гори, тоді можна просто котитися накатом. Якщо ж попереду затяжний підйом, не варто форсувати, тут рекомендується зупинитися. Поставте машину на узбіччі, тільки не глушите мотор, акуратно відкрийте капот, піч залиште включеною на максимальному рівні. Самі кращі покиньте салон і почекайте, поки температура двигуна не повернеться до нормального показника.

Якщо після включення з печі подув холодне повітря – це дуже погана ознака. Швидше за все, в системі немає антифризу або рівень рідини вкрай низький. Тільки в цьому випадку необхідно відразу зупинити машину і заглушити двигун. А потім чекати, щоб він охолов. Це може зайняти досить багато часу. Тільки після охолодження в систему можна доливати антифриз. Також рекомендується показати машину майстрам на СТО, тому що подібні пригоди для двигуна навряд чи пройдуть безслідно.

Якість пального є важливою не лише для ефективної роботи двигуна. Вона також впливає на збереження навколишнього середовища, адже якісне паливо суттєво зменшує шкідливі викиди в атмосферу. Тому слід обирати продукт, що відповідає екологічним стандартам. До прикладу, AMIC ENERGY пропонує тільки високоякісне пальне – компанія ретельно дотримується євростандартів, постачаючи його з провідних нафтопереробних заводів Європи та США.

Що не можна робити при перегріванні двигуна

Багато водіїв в екстреній ситуації, а саме такою і є раптове закипання двигуна, роблять багато помилок. Тому зверніть увагу на перелік дій, які можна здійснювати, зіткнувшись з перегрівом двигуна, тому що вони можуть серйозно погіршити ситуацію і привести до негативних наслідків: