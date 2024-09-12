Скрип дверей часто виникає через корозію, що утворюється на місцях з'єднань дверних петель і тримачів

Усунення скрипу дверей автомобіля може бути досить складним завданням. Багато автовласників безуспішно використовують силіконові мастила, солідол або WD-40 для вирішення цієї проблеми. Однак існує простий і ефективний метод, який є значно дешевшим і результативнішим, пише Auto.bigmir.

Причини скрипу дверей

Скрип дверей часто виникає через корозію, що утворюється на місцях з'єднань дверних петель і тримачів. Іржа формується з пилу та бруду, які накопичуються в старому мастилі. Нанесення нового мастила поверх бруду не вирішить проблему.

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Як надовго позбутися скрипу

Щоб надовго усунути скрип, спробуйте використати простий розчин з води і господарського мила:

приготуйте розчин: налийте склянку чистої води і розчиніть у ній невеликий шматочок господарського мила;

змащуйте деталі: коли мило повністю розчиниться, занурте пальці в розчин і нанесіть його на рухомі частини дверей, такі як петлі і тримачі;

приділіть увагу з'єднанням: зосередьтеся на місцях з'єднання деталей, щоб розчин потрапив у щілини.

запобігайте накопиченню бруду: мило не дозволяє накопичуватися пилу і бруду, що перешкоджає утворенню корозії.

Цей метод допомагає не лише усунути скрип, а й продовжити період до нового нового змащення. Використання мила дозволяє уникнути проблем, які можуть виникати з іншими мастилами, які привертають більше бруду і погіршують ситуацію.