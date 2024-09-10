Оптимальний тиск у шинах критично важливий для безпеки та довговічності автомобіля

Багато людей використовують автомобіль протягом багатьох років і добре знають, що і як робити в тій чи іншій ситуації. Проте не всі автовласники, особливо новачки, обізнані про всі основні правила, тому можуть завдати шкоди своєму авто неправильними діями. Так, про такий важливий параметр, як тиск у шинах, багато хто часто забуває, причому забуває перевіряти його регулярно, пише Autopark.

Регулярна перевірка тиску

Експерти наголошують, що тиск слід перевіряти раз на 1,5-2 тижні. Взимку цей інтервал скорочується до 1-1,5 тижня. Холодне повітря негативно впливає на тиск у шинах – воно падає, іноді дуже стрімко. Тому підтримання нормального тиску в шинах є обов'язковим.

Про те, який тиск є оптимальним, ви дізнаєтеся з інструкції з експлуатації конкретної моделі автомобіля. Зазвичай інформація про оптимальний тиск у шинах вказується на маленькій табличці у дверях з боку водія.

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Наслідки неправильного тиску в шинах

Якщо тиск у шинах буде знижено, перше, з чим ви зіткнетеся, – це нестабільність поведінки машини на дорозі. Точність та чутливість управління знизяться, збільшиться ковзання по дорозі, а в поворотах машину заноситиме. Другий момент – це збільшення витрати палива. Шина зі зниженим тиском має більший опір коченню колеса через збільшення плями контакту з дорогою, що призводить до зростання споживання палива.

Третій момент – це збільшення ризику пошкодження шини. Вона стає менш стійкою до ударів від нерівностей, каменів та ям, тому більша ймовірність появи гриж та порізів.

Крім того, у шину зі зниженим тиском легше врізаються всілякі цвяхи, саморізи та гострі камені, тоді як тверда поверхня відштовхує їх.

Більш того, шини зі зниженим тиском зношуються швидше, оскільки швидше нагріваються під час їзди, і гума руйнується.

Якщо ж тиск у шині значно вищий за оптимальний, це призводить до більш жорсткої їзди та зменшення зчеплення шин з дорогою. Хоча загальна витрата палива може знизитися через зменшення опору коченню, потрібно розуміти, що невелика економія палива не варте можливого зменшення ресурсу підвіски. Тривалий рух з підвищеним тиском у шинах може призвести до скорочення терміну служби рульової тяги, наконечників, рульової рейки, амортизаторів, сайлентблоків, кульових опор та ступичних підшипників. Тому оптимальний тиск у шинах критично важливий для безпеки та довговічності автомобіля.