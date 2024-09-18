Уникайте різких поворотів і різкого гальмування

Осінь приносить свої особливості на дорогах, і водіям важливо бути готовими до мінливих умов. «Твоя машина» пише про кілька лайфхаків, які допоможуть вам зберігати безпеку за кермом у цей період.

Не робіть різких маневрів: уникайте різких поворотів і різкого гальмування, щоб зберегти керованість автомобіля на слизьких дорогах.

Гальмуйте до повороту: сповільніть швидкість перед поворотами, щоб уникнути втрати зчеплення і сходження з траєкторії руху.

Будьте особливо обережні одразу після дощу: поверхня дороги може бути особливо слизькою, тож збільшіть обережність.

Зробіть себе помітним на дорозі: увімкніть фари в денний час, використовуйте аварійну сигналізацію під час сильного дощу або туману.

Зупиняйтеся, якщо йде щільний дощ і не видно дороги: у разі низької видимості безпечніше зупинитися і почекати, поки погода покращиться.

Гальмуйте перед пішохідними переходами: поступайтеся дорогою пішоходам і сповільніть швидкість заздалегідь, щоб забезпечити безпеку руху.

В умовах викликів сьогодення не кожен бізнес зміг встояти на плаву, а тим паче – продовжувати розвиватися. Відновлення після обстрілів стало справжнім випробуванням і для мережі автозаправних станцій AMIC ENERGY. Однак, попри все, компанія продовжує впевнено зростати, відновлюючи після знищення АЗК та модернізуючи вже існуючі. Від початку 2024 року мережа осучаснила торгові зали на майже 10 АЗК.

Заздалегідь гальмуйте, рухаючись по мокрому листю: мокре листя може бути слизьким, тому почніть уповільнення швидкості заздалегідь.

Намагайтеся уникати країв дороги: волога і бруд можуть накопичуватися біля країв дороги, що може зменшити зчеплення з дорожнім покриттям.

Будьте обережні поруч із калюжами: під водою можуть ховатися ями або інші перешкоди, тому уникайте проїзду глибокими калюжами.