Вибір типу антифризу залежить від моделі автомобіля, рекомендацій виробника та кліматичних умов

Вибір антифризів у магазинах і на СТО необмежений, тож придбати охолоджувальну рідину нескладно, але складно обрати ту, яка справді підійде для вас. Тим більше, що ціною помилки може бути виведений з ладу двигун, який потім доведеться лагодити.

Що таке антифриз

Антифриз – це спеціальна охолоджуюча рідина, яка використовується в системі охолодження автомобілів для запобігання замерзанню в зимовий період та перегріву двигуна в літній час. Він також захищає систему від корозії та сприяє ефективному відведенню тепла від двигуна, пише «Агротехпостач».

Основні типи антифризів

На ринку існує кілька типів антифризів, кожен з яких має свої особливості і призначення. Основні типи антифризів включають органічний (OAT), інорганічний (IAT) і гібридний (HOAT). Давайте розглянемо кожен з них ближче.

Органічний антифриз (OAT) відомий своєю довговічністю і захистом від корозії. Він містить органічні добавки, які дозволяють підтримувати оптимальний рівень pH рідини охолодження, що зменшує ймовірність виникнення корозії в системі. Органічний антифриз рекомендується для сучасних алюмінієвих двигунів. Вони не містять силікати, нітрити, аміни та фосфати, що робить їх більш екологічно чистими. OAT антифризи зазвичай мають довший термін служби і можуть працювати до 5 років або 150,000 кілометрів.

Інорганічний антифриз (IAT) використовує солі, такі як силікати або борати, для захисту від корозії. Він зазвичай має менший термін служби порівняно з органічним антифризом, але він ефективний у більш широкому діапазоні температур і може бути більш економічним в застосуванні. Вони є традиційним вибором для старіших автомобілів і зазвичай потребують заміни кожні 2 роки або 48,000 кілометрів.

Гібридний антифриз (HOAT) поєднує в собі переваги як органічного, так і інорганічного антифризу. Він містить як органічні, так і інорганічні добавки, що забезпечує ефективний захист від корозії та довговічність. Гібридний антифриз часто рекомендується для автомобілів середнього і великого класу, які використовуються в різних кліматичних умовах. Вони забезпечують довготривалий захист від корозії і підходять для широкого спектру автомобілів. HOAT антифризи зазвичай служать до 5 років або 240,000 кілометрів.

Вибір типу антифризу залежить від моделі автомобіля, рекомендацій виробника та кліматичних умов. Наприклад, в регіонах з суворими зимами може бути кращим вибором OAT або HOAT антифризи через їх довготривалість і ефективність при низьких температурах. З іншого боку, для старіших автомобілів або класичних моделей може бути краще використовувати IAT через їхню сумісність з традиційними матеріалами і конструкціями.

Якість пального є важливою не лише для ефективної роботи двигуна. Вона також впливає на збереження навколишнього середовища, адже якісне паливо суттєво зменшує шкідливі викиди в атмосферу. Тому слід обирати продукт, що відповідає екологічним стандартам. До прикладу, AMIC ENERGY пропонує тільки високоякісне пальне – компанія ретельно дотримується євростандартів, постачаючи його з провідних нафтопереробних заводів Європи та США.

Як вибрати правильний антифриз для вашого авто

Кілька порад, які допоможуть вам зробити правильний вибір: