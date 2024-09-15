Щітки склоочисника вважаються розхідним матеріалом, тому їх варто регулярно змінювати

Щітки склоочисника, як і будь які інші деталі в авто з часом пітрібно міняти. В залежності від частоти використання, щітки стираються і уже не можуть ефективно і якісно очищувати скло. Як часто їх потрібно замінювати і за якими ознаками можна зрозуміти, що уже час, пише Мitsubishi.motors.

Оптимальний термін зміни двірників

Щітки склоочисника вважаються розхідним матеріалом, тому їх варто регулярно змінювати. Зазвичай виробники рекомендують міняти щітки через 6-12 місяців. Але цей термін залежить від багатьох чинників: клімату, температурного режиму вашого регіону, а також інтенсивності використання. Жителям південних областей України, де дощ буває не часто, а зими зазвичай теплі, двірники служать рік чи навіть довше. У західних регіонах значно більше опадів та нижча температура взимку, тому і двірники доводиться змінювати частіше.

Як визначити зношення щіток склоочисників

Щоб двірники довше залишались справними та ефективними, регулярно очищайте їх від бруду та піску, а також слідкуйте за станом гумової щітки після зимового та літнього сезону. Адже найбільше матеріал страждає від морозу, ультрафіолету та прямих сонячних променів. Існує ряд факторів, які свідчать про необхідність заміни щіток:

якщо після очищення на склі лишається водяна плівка, значить гумові елементи втратили еластичність, їх потрібно терміново замінювати;

смуги на лобовому склі вказують на зношення чи пошкодження щіток;

якщо на склі лишаються неочищені ділянки, значить гумове полотно не щільно прилягає до поверхні;

вібрація, скрип чи будь-які неприродні звуки — все це вказує на зношення гуми чи притискного механізму.

Іноді самостійна заміна щіток закінчується розбитим лобовим склом, коли водій випадково відпускає металевий повідець, забувши, що він має пружину. Працівники сервісної станції підберуть тип, розмір двірників та правильно їх встановлять, що забезпечить вам ідеальний огляд у будь-яку погоду.