Щоб не забути, коли востаннє ви перевіряли рівень тієї чи іншої автомобільної рідини, спеціалісти рекомендують завести листок контролю, де можна вказувати дати перевірок і замін

Щоб під час їзди на автомобілі не виникало проблем та непередбачуваних ситуацій, потрібно ретельно доглядати та постійно обслуговувати транспортний засіб. Якщо зі складними автосервісними та шиномонтажними операціями впоратись самотужки дуже складно, а іноді без кваліфікованої допомоги просто неможливо, то така процедура як перевірка рівня автомобільних рідин не викликає особливих зусиль. Carbazar називає п’ять основних автомобільних рідин, які потребують періодичної профілактичної перевірки.

Моторне мастило

Перевірка рівня моторного мастила – це перше, чого має навчитися кожен водій. Майже у всіх автомобілях цей процес однаковий. Потрібно відкрити та підняти кришку капоту й за допомогою спеціального щупа для масла перевірити рівень рідини. Якщо рівень недостатній, потрібно долити мастило. Якщо все нормально, можна сміливо продовжувати водіння. Якщо доливання масла відбувається дуже часто, зверніться в сервісний центр по допомогу професійного механіка.

Перевіряти мастило рекомендують щомісяця, а змінювати його – приблизно раз на 10 тис. км. У сервісній книжці автомобіля можна знайти поради виробника, як змінювати масло саме в цій автомобільній моделі.

Трансмісійне мастило

Ця рідина забезпечує тривалу та безперебійну роботу автомобільної коробки передач. Трансмісійне мастило перевіряється так само, як і у випадку з моторним маслом. Єдина відмінність – автомобіль під час перевірки трансмісійної рідини має бути заведеним. Рівень трансмісійного масла ніколи не повинен знижуватись. Якщо таке сталось, потрібно звернутись по допомогу до спеціалістів.

Пам’ятайте, трансмісійна рідина має бути червоною, а не коричневою, а на запах вона не повинна віддавати паленим. Перевіряти мастило рекомендовано щомісяця, а змінювати його – приблизно кожні 30 –90 тис. км (залежить від автомобіля й різновиду коробки передач).

Охолоджувальна рідина

Із самої назви розуміємо, що основною функцією цієї рідини є охолодження різних систем автомобіля. Охолоджувальна рідина або антифриз запобігає перегріву транспортного засобу. Рівень антифризу можемо побачити по позначках на спеціальному резервуарі під капотом автівки.

Під час доливання переконайтесь, що використовуєте рідину такого ж типу, яка уже залита в автомобілі. Перевіряти антифриз рекомендовано двічі на рік – перед літнім та перед зимовим сезоном. Змінювати — раз на два роки.

Гальмівна рідина

Гальмівна рідина, як і трансмісійна, – частина замкненої системи, тому її рівень не повинен знижуватись. Якщо це відбувається, потрібно звернутись по допомогу до спеціалістів.

Гальмівна рідина потрібна для якісної та безперебійної роботи гальмівної системи автомобіля, тому якщо виникає відчуття дискомфорту під час гальмування, насамперед перевірте рівень гальмівної рідини. Колір рідини має бути світло-золотистим і не повинен темнішати. Якщо це сталось — саме час відвідати СТО.

Перевіряти гальмівну рідину рекомендовано під час заміни масла, а змінювати кожні два роки.

Рідина гідропідсилювача керма

Ця рідина сприяє легкості та плавності керування транспортним засобом. Якщо її рівень знижується, водій відчуває потріскування або інші незвичні звуки під час поворотів керма. Зазвичай рівень рідини гідропідсилювача керма не дуже змінюється, але якщо все ж таки відбулося різке зниження, потрібно звернутись до автомеханіка — скоріше за все, доведеться усувати витікання.

Перевіряти рідину рекомендовано раз на місяць, а змінювати кожні 90 тис. км. Рекомендації виробника автомобіля можна знайти в сервісній книжці транспортного засобу.

Щоб не забути, коли востаннє ви перевіряли рівень тієї чи іншої автомобільної рідини, спеціалісти рекомендують завести листок контролю, де можна вказувати дати перевірок і замін. Також можна налаштувати у своєму телефонному календарі нагадування, що час перевірити рівень і якість авторідин. Так ваш автомобіль їздитиме без проблем та перебоїв, а ви зекономите на ремонті транспортного засобу.