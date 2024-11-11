BMW розпочинали свою роботу із виготовлення авіаційних двигунів. Нині ж ця німецька автомобільна компанія виробляє легкові та спортивні автомобілі, автомобілі підвищеної прохідності та мотоцикли. BMW відомі своїми чудовими характеристиками водіння й високою якістю виробництва. Це популярна марка серед колекціонерів та інвесторів, рідкісні моделі цього бренду часто можна побачити на аукціонах. У добірці Avtosota – пʼять найдорожчих авто бренду BMW.

1. BMW 328 Bügelfalte Roadster (1937 р.)

BMW 328 Bügelfalte Roadster(Фото classic-trader.com)

Ціна: 5,6 млн доларів.

Це авто випустили у 1937 році на заводі в Мюнхені й продали за рекордну суму. Це гоночна версія BMW 328 серії. З 1936 по 1940 роки виробили 464 авто цієї моделі. Найдорожчий автомобіль BMW брав участь в автоперегонах, включаючи «24 години Ле-Мана», Tourist Trophy, а також Mille Miglia.

Родстер оснащений двигуном потужністю 80 кінських сил. Популярності авто серед гонщиків сприяє й невелика вага – 830 кг. Машина могла розганятися до 215 км/год. Прізвисько машини «Bügelfalte» (з нім. – складка) походить від складок на верхній частині крил. Унікальний кузов спроектував Вільгельм Кайзер, співробітник дизайнерського відділу BMW.

Автомобіль «мандрував» з Німеччини до Радянського Союзу після Другої світової війни, але у 2001 році повернувся до Німеччини. Після чергової зміни власника у 2010 році унікальний родстер виставили на аукціон у Монако, де за нього й віддали рекордну суму в 5,6 млн доларів.

2. BMW 507 (1957 р.)

BMW 507 (фото Вікіпедія)

Ціна: 5 млн. дол.

Автомобілі цієї серії часто потрапляють на провідні аукціони з продажу раритетів. BMW 507 – родстер, що випускався з 1956 по 1959 роки. Існувало всього 252 екземпляри. Машину виготовил як відповідь головному конкуренту BMW – Mercedes-Benz з його моделлю 300SL.

BMW 507 оснащений двигунами потужністю 150 та 195 кінських сил. Кузов збирали вручну із алюмінієвих деталей. Автомобіль, проданий на торгах аукціонного будинку Bonhams у 2018 році за 5 млн доларів, належав легендарному британському автогонщику Джону Сертісу. Він був єдиною людиною, якій вдалося стати чемпіоном світу в мотоперегонах і був переможцем в автоперегонах «Формули-1».

3. BMW Nazca С2 Spider (1993 р.)

BMW Nazca С2 Spider (фото italdesign.it)

Ціна: 1,1 млн доларів.

Концептуальний спорткар розробила відома італійська студія Italdesign знаменитого Джорджетто Джуджаро. Кузов Nazca С2 Spider виготовлений з вуглепластику, що забезпечує невелику масу – трохи більше 1000 кг. Двигун потужністю 380 кінських сил дозволяє розвивати швидкість до 300 км/год.

Примітною особливістю конструкції машини були вікна: вони відкидаються вгору, утворюючи силует крил чайки над дахом. У 1990-ті зображення цієї машини друкувалися на мільйонах екземплярів вкладок для пачок жувальних гумок.

4. 1980 BMW M1 Procar (1980 р.)

BMW M1 Procar (фото bmw-m.com)

Ціна: 913 тис. доларів.

Раніше авто належало американському автогонщику Джо Крев’є, який брав участь у чемпіонаті IMSA GTO. Згодом машина змінила кількох власників й опинилась на аукціоні. BMW M1 оснащувався потужнішим двигуном (470 кінських сил проти 272 у базовій комплектації), а також удосконаленим кузовом. У серпні 2020 року один з екземплярів продали на аукціоні Sotheby’s у Великій Британії за 913 тис. доларів.

5. BMW G-Power X6 Typhoon RS Ultimate V10 (2010 р.)

BMW G-Power X6 Typhoon (фото below-the-radar.com)

Ціна: 875 тис. доларів.

Цей автомобіль – один із найдорожчих позашляховиків у світі, є модернізованим BMW X6 M. Навіть у базовій версії BMW X6 M двигун потужністю 600 кінських сил дозволяє розганятись до 100 км/год за 3,9 с. Доопрацьований G-Power автомобіль отримав двигун на 300 к. с. Незважаючи на масу більш ніж у дві тонни, він розганяється до 330 км/год.

Іншою відмінністю модифікованого X6 служить задній привід — у базовому варіанті крутний момент передається на обидві осі. Автомобіль вперше презентували публіці в 2010 році: тоді BMW виготовили всього п’ять екземплярів.