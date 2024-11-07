Раритетні унікальні авто завжди викликають інтерес. Ці машини може дозволити собі не кожен, до того ж вони часто стають надійними фінансовими інвестиціями, оскільки їх цінність з часом зростає. У добірці ELIT.UA – топ-5 найдорожчих авто в історії аукціону.

1 місце – Mercedes-Benz 300 SLR

Mercedes-Benz 300 SLR (Фото Вікіпедія)

рік випуску – 1955;

– 1955; аукціон – RM Sotheby’s, Штутгарт, 2022 рік;

– RM Sotheby’s, Штутгарт, 2022 рік; ціна – 135 млн фунтів стерлінгів (приблизно $175 млн).

Автомобіль продали на ексклюзивному аукціоні за запрошеннями в музеї Mercedes-Benz у німецькому Штутгарті. Стартова ставка для цього спорткара була вищою, ніж ставка легендарного Ferrari 250 GTO. Авто назвали на честь творця та головного інженера Рудольфа Уленгаута. Mercedes-Benz 300 SLR оснащений 3,0-літровою рядною вісімкою з безпосереднім уприскуванням пального потужністю 310 кінських сил. Розганяється до 290 км/год.

2 місце – Ferrari 330 LM 250 GTO

Ferrari 330 LM 250 GTO (Фото motorauthority.com)

рік випуску – 1962;

– 1962; аукціон – RM Sotheby’s, Нью-Йорк, 2023 рік;

– RM Sotheby’s, Нью-Йорк, 2023 рік; ціна – $51 705 000.

Ferrari 250 GTO – це золотий стандарт аукціонів, ці автомобілі завжди купують за величезні гроші, бо це найдорожча модель італійського бренду, унікальний зразок автомобільного мистецтва та інженерії.

Автомобіль домінував на гоночних трасах у 1962-1964 роках і приніс Ferrari три титули чемпіона світу і друге місце в 1000-кілометровій гонці на автодромі Нюрбургрінг. Усього випущено лише 36 Ferrari 250 GTO. А це авто взагалі особливе: належить до серії Ferrari 330 LM, яких існує лише три у світі.

Замість стандартного 3,0-літрового V12 автомобіль отримав 4,0-літровий двигун на 390 кінських сил, що дає йому змогу розганятись до 100 км/год за 6 секунд, максимальна швидкість – 300 км/год.

3 місце – Ferrari 250 GTO

Ferrari 250 GTO (Фото Вікіпедія)

рік випуску – 1962;

– 1962; аукціон – RM Sotheby’s, Монтерей, 2018 рік;

– RM Sotheby’s, Монтерей, 2018 рік; ціна – $48 405 000.

Цей спортивний автомобіль, що вважається шедевром автомобільного дизайну та інженерії, протягом 20 років належав ентузіасту Ferrari та гонщику Грегорі Віттену аж до моменту його продажу в 2018 році. Число 250 в назві автомобіля показує об'єм кожного циліндра двигуна в кубічних сантиметрах, а друга частина назви – абревіатура від італійського Gran Turismo Omologata, перекладається як «автомобіль, що допущений до перегонів». Автомобіль із шасі 3765 і 390-сильним чотирилітровим двигуном, має аеродинамічний дизайн з рельєфними крилами і довгим капотом. Три учасники аукціону змагалися за автомобіль протягом 10 хвилин, остаточна сума досягла 48 405 000 доларів США.

4 місце – Ferrari 335 Sport Scaglietti

Ferrari 335 Sport Scaglietti (Фото roarington.com)

рік випуску – 1957;

– 1957; аукціон – Artcurial, Париж, 2016 рік;

– Artcurial, Париж, 2016 рік; ціна – $35 700 000.

Ferrari 335 Sport Scaglietti має надзвичайно багату історію перегонів: він брав участь у всіх змаганнях, починаючи від 12-годинної гонки в Себрінгу.

Машина належала відомому колекціонеру Ferrari Пʼєру Бардіньону. Стверджується, що саме цей спорткар 1958 року в перегонах на Кубі пілотував Стірлінг Мосс. Крім того, 1957 року автомобіль фінішував другим на перегонах Mille Miglia, а в марафоні «24 години Ле-Мана» став першою у світі машиною, що розвинула середню швидкість понад 200 км/год.

5 місце – Ferrari 412P Berlinetta

Ferrari 412P Berlinetta (Фото Фокуса)

рік випуску – 1967;

– 1967; аукціон – Bonhams, the Quail, 2023 рік;

– Bonhams, the Quail, 2023 рік; ціна – $30 255 000.

У 1967 році автомобіль брав участь у гонці в Ле-Мані, Спа та Брендс-Хетчі. Через рік він здобув перемоги на Нюрнберзькій дистанції 200 км, Солітуденене та Гран-прі Швеції. 0854 позначає номер шасі та двигуна машини. Його реставрували протягом дев’яти років.