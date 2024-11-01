Іноді транспортний засіб затьмарює самих акторів і стає суперзіркою фільму. Такими зірками стали, наприклад, Aston Martin DB5 Джеймса Бонда або DeLorean DMC-12 із «Назад у майбутнє». У добірці Popular Mechanics – культові автомобілі з найпопулярніших фільмів в історії кінематографу.

1970 Dodge Charger, «Форсаж»

Класичний Dodge Charger 1968-70 років – суперзірка телебачення та кіно. Найвідомішим з усіх був Charger 1969 року «Генерал Лі» з телешоу Герцогів Хаззарда. Інший такий автомобіль знімали у гіті 1970-х «Брудна Мері, божевільний Ларрі» .

У 2000 році шановна машина знову зʼявилась на екрані в ролі авта Віна Дізеля із «Форсажа». Charger виглядав неймовірно крутим із гігантськими задніми шинами та величезним двигуном. Саме кульмінаційна сцена фільму зробила цей автомобіль таким незабутнім.

1970 Dodge Charger (фото Вікіпедії)

1964 Aston Martin DB5, «Голдфінгер»

Джеймс Бонд – агент 007 – їздив на Aston Martin DB5 1964 року у двох фільмах . Цей автомобіль точно можна назвати витвором мистецтва. Довгий список крутих трюків включав таранний бампер, кулемети, сидіння з ежектором, димову завісу тощо. Найцікавіше – це екран карти в автомобілі Бонда, який пророкував сучасні навігаційні системи.

Один із небагатьох Aston, використаних у фільмах про Бонда, продали минулого року за 4,6 млн доларів. Авто настільки популярне, що Aston Martin повертає культовий автомобіль у виробництво.

1964 Aston Martin DB5 (фото Фокуса)

1981 DeLorean DMC-12, «Назад у майбутнє»

Перший прототип майбутнього DeLorean DMC розробили в 1977 році. Він мав кузов з нержавіючої сталі із підйомними дверима. Наразі у світі збереглося близько 6,5 тисяч таких автомобілів.

Незважаючи на свою популярність у кіно, DeLorean провалився на ринку у 1980-х роках. Але унікальний ретро-футуристський дизайн автомобіля став культовим зараз. Є навіть нова DeLorean Motor Company, яка відновлює та покращує автомобілі.

1981 DeLorean DMC-12 (фото Прямого)

1973 XB GT Ford Falcon, «Шалений Макс»

1979 року у світовий прокат вийшов фільм, який назавжди змінив ставлення глядачів до жанру дорожніх фільмів (англ. road movie). «Соколом» автомобіль, ймовірно, назвали через його невеликі за американськими мірками розміри – лише 4,6 метра в довжину. Усередині при цьому вільно розміщувалися шестеро людей. Falcon витрачав на 100 кілометрів лише 7,8 л пального – непогані результати для свого часу.

973 XB GT Ford Falcon (фото Reddit)

Batmobile/Tumbler, «Бетмен: Початок»

Подібно до автомобілів Бонда, бетмобілі у всіх своїх перебудовах вийшли за межі поколінь і залишаються крутими. Жорсткий, мілітаристський Batmobile/Tumbler, який з’явився у фільмах Крістофера Нолана «Бетмен: початок» і «Темний лицар», є найбільш візуально та технічно значущим.

Це був бетмобіль з 1960-х років, розроблений Джорджем Беррісом. За словами режисерів, потужний 350-циліндровий Chevy V-8 розганяє схожий на танк Tumbler до 60 миль/год. приблизно за 5 секунд.

Batmobile/Tumbler (фото Вікіпедії)

1969 Mustang, «Джон Вік»

Найбільш памʼятним транспортним засобом Кіану Рівза на екрані міг би бути міський автобус Лос-Анджелеса із культової сцени фільму «Швидкість». Але найкрутішим автомобілем став Mustang у фільмі «Джон Вік». Відомо, що Рівз сам виконував більшу частину трюків за кермом. Те саме авто з'явилось і в другій частині «Джона Віка».

1969 Mustang (фото Top Gear)

The Gigahorse, «Шалений Макс: Дорога люті»

Після трьох десятиліть очікування мало хто з шанувальників «Шаленого Макса» очікував, що у «Дорозі люті» буде стільки інноваційних транспортних засобів. Але все ж у цій стрічці було більше цікавих легковиків і вантажівок, ніж у будь-якій попередній частині «Шаленого Макса». Найбільш диким з них був Gigahorse.

Подвійні кузови Cadillac ʼ59 їздять на масивному шасі вантажівки, що працює від подвійних двигунах V-8 від Chevy, обидва з наддувом. Вся ця потужність перетворює масивні тракторні шини ніби на ходулі. Тому глядачу захопливо спостерігати, як ця машина просто їде через пустелю. Найбільш запамʼятовується сцена з конем у довгій фінальній гонці фільму, коли конвой вʼїжджає в тісний каньйон.

The Gigahorse (фото throttlextreme.com)

1992 Ford Explorer XLT UN46, «Парк Юрського періоду»

Спілберг ще в 1993 році знав, на яких машинах краще їздити під час апокаліпсису. Під гучний рев хижаків на монорейку з шаленою швидкістю в 30 км/год. вривається Ford Explorer 1992 року випуску, пофарбований в кислотно-зелений колір.

У ньому було все: додаткове покриття аерографією нижньої частини кузова і капота, логотипи на передніх крилах і запасному колесі, збільшений паливний бак, легкосплавні колісні диски, килимові покриття. Загалом в кіно задіяли пʼять подібних машин, які атакували й топтали доісторичні хижаки.

1992 Ford Explorer XLT UN46 (фото motor16.com)

1959 Cadillac Miller-Meteor, «Мисливці за привидами»

Cadillac Miller-Meteor або «ECTO 1» випускався в 1950-ті роки в США як автомобіль швидкої допомоги або катафалк. У фільмі кадилак став автом, на якому мисливці за привидами їздили по всьому Нью-Йорку на виклики. Під час зйомок використовувався тільки один автомобіль, що було доволі ризиковано.

У продовженні «Мисливців» 1989 року «Екто-1» показали як дуже недоглянутий, брудний автомобіль без глушника і колісних дисків. Це було пов'язано з кризою у команді мисливців. Однак з часом автомобіль привели до ладу:

на дверях і капоті зʼявляється новий логотип;

додали два яскравих екрани з рекламними повідомленнями;

написи «We believe you – Call JL5-2020» і «Call me» на передніх крилах;

напис «Call JL5-2020» на задніх крилах;

чорні та жовті смуги на крилі та під кришкою багажника;

нові спортивні шини Goodyear Polyglas GT.

Cadillac Miller-Meteo (фото Planet Leasing)

2008 Audi R8, «Залізна людина»

Геній, мільярдер, плейбой, філантроп потребував відповідної машини. Audi 2008 R8 – технологічний шедевр. Автомобіль швидкий, безпечний і просто незамінний для головного героя в кіно та в житті. Авто Тоні Старка має 4,2-літровий двигун V-8 потужністю 420 кінських сил, який розганяється до 62 миль/год. за 4,6 с. Він оснащений алюмінієвою та магнієвою просторовою рамою. Компанія Audi поставилась до наданої честі настільки серйозно, що створила мікросайт, присвячений виключно автомобілям, використаним у «Залізній людині».

Під час фінальної битви спочатку мала бути послідовність, де Тоні в костюмі керує R8, який врізається в ноги його супротивника, а потім перекидається, після чого Залізна Людина розриває машину навпіл, а потім вистрибує боротися. Машина була настільки добре побудована, трималася за дорогу і не ламалася, що сцену довелося переписувати. Після фільму Audi R8 був відомий як «автомобіль, яким керує Залізна Людина», він стояв у його гаражі поруч із Shelby Cobra, Saleen S7, Tesla Roadster і Ford Flathead Roadster 1932 року.

R8 – не єдина зірка цього фільму. Акторка Гвінет Пелтроу (Вірджинія «Пеппер» Поттс), яка виконує головну жіночу роль, для своєї героїні у фільмі вибрала Audi S5.

2008 Audi R8 (фото Iron Man Wiki)