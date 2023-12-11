чолила рейтинг біографічна драма Крістофера Нолана «Оппенгеймер»

Найбільша база даних фільмів в інтернеті IMDb назвала найкращі фільми 2023 року. Очолила рейтинг біографічна драма Крістофера Нолана «Оппенгеймер» з Кілліаном Мерфі в головній ролі. Нагадаємо, фільм розповідає про створення атомної бомби Робертом Оппенгеймером.

Отже, п’ятірка найкращих фільмів 2023 року за версією IMDb.

«Оппенгеймер» (Oppenheimer, США, Велика Британія, режисер Крістофер Нолан). Тригодинна історія створення атомної бомби із Кілліаном Мерфі у ролі Роберта Оппенгеймера із зоряним акторським складом (Кеннет Брана, Мет Деймон, Елміл Блант, Флоренс П’ю, Роберт Дауні мол., Кейсі Афлек, Ремі Малік та інші) базується на реальній історії життя знаменитого фізика.

«Минулі життя» (Past Lives, США, драма/романтика, режисерка Селін Сон). Юні Hopa і Хе Coн разом йдуть на «побачення» під наглядом матерів. Дітям подобається проводити час і змагатися один з одним, але сім'я дівчинки вирішує переїхати з Кореї в канадське місто Top. Героїня кидає своїх друзів, у тому числі й засмученого Сона. Через 12 років Сон намагається відновити з нею зв'язок через соціальні мережі. Але відстань не дає їм зблизитися. Через 12 років шкільний приятель знову з'являється на горизонті.

«Вбивці квіткової повні» ( Killers of the Flower Moon, США, режисер Мартін Скорсезе). Три з половиною години режисер розповідає про вбивства корінного населення Північної Америки, індіанців племені осейдж. На безплідні землі, куди їх переселив уряд США, знайшли нафту. Через це корінні американці були практично винищені. Паралельно режисер розповідає про становлення ФБР. Фільм знятий на основі однойменної документальної книги журналіста Девіда Ґренна, виданої у 2017 році.

«Бідолахи» (Poor Things, США, Велика Британія, Ірландія, режисер Йоргос Лантімос). Фільм отримав «Золотого лева», головний приз Венеціанського кінофестивалю. Головну роль у фільмі зіграла Ема Стоун («Фаворитка», «Ла-ла-ленд»). Її героїня Белла, не витримавши заміжжя з агресивним самодуром, накладає на себе руки. Її повертає до життя вчений-експериментатор Годвін Бакстер, який пересаджує утоплениці мозок її ненародженої дитини.