Сервіс IMDb назвав найкращі серіали 2023 року. Нагадаємо, база даних фільмів в інтернеті (Internet Movie Database) – найбільша база даних та вебсайт про кінематограф. У базі зараз зібрана інформація про понад 10 млн фільмів та телесеріалів, є інформація майже про 11,5 млн акторів, режисерів та інших професіоналів кіно зі всього світу.

«Ведмідь» (на головному фото)



Молодий шеф-кухар, який займався високою кухнею, повертається додому в Чикаго, щоб спробувати врятувати невеликий ресторанчик Тhe Beef, успадкований від брата. Бізнес йде важко, проте головний герой не планує здаватись. Серіал продовжено на третій сезон.

«Спадкоємці»



Серіал «Спадкоємці» розповідає про сім'ю Рой, власників медіаконгломерату «Вейстар Ройко». У патріарха сім'ї Логана Роя стрімко погіршується здоров'я. Четверо його дітей, Коннор, Кендалл, Роман та Шив, готуються до майбутнього без батька. Між братами та сестрою триває боротьба за майбутній спадок.

«Баррі»

Колишній морський піхотинець Баррі Беркман, зараз є кілером у Клівленді. Віг має справу у Лос-Анджелес, де раптово знаходить своє покликання на театральній сцені. Вирішивши стати актором, він намагається дистанціюватися від минулого.

«Правдива терапія»



Історія психотерапевта, який вирішує говорити своїм клієнтам тільки правду. А ще він вирішує повністю влізти в життя пацієнтів, давати їм практичні поради та проводить з ними час поза сеансами. Таким він змінює і власне життя. У головній ролі Гаррісон Форд.

«Корисні поради від Джона Вілсона»

Мешканець Нью-Йорка Джон Вілсон намагається давати поради та розв'язувати таким чином особисті проблеми. 25-хвилинні епізоди оформлені у вигляді навчальних програм та охоплюють теми від світської бесіди до риштувань. Усі поради ведуть непередбачуваних та різноманітних напрямків.