Щороку автоіндустрія демонструє інновації у потужності, швидкості й дизайні автомобілів. Разом з цим ростуть і ціни. У добірці «Твоя машина» – сім найдорожчих автомобілів у світі станом на 2024 рік.

7 місце – Ferrari Pininfarina Sergio

Ferrari Pininfarina Sergio (Фото Wikipedia)

Ціна: 3 млн доларів.

Ferrari Pininfarina Sergio – суперкар, створений на базі Ferrari 458 Spider з агресивним і футуристичним дизайном, натхненний класичними прототипами Ferrari: Dino Berlinetta Speciale, Mythos і Modulo.

Автомобіль має величезну перевагу у швидкості й розганяється до 100 км/год за 3,4 с і розвиває максимальну швидкість 320 км/год. Оснащений 4,5-літровим двигуном V8 потужністю 570 кінських сил, автомобіль випущений обмеженим тиражем у шість екземплярів.

6 місце – Lamborghini Veneno Roadster

Lamborghini Veneno Roadster (Фото lamborghini.com)

Ціна: 4,5 млн доларів.

Цей автомобіль створили на честь 50-річчя Lamborghini. Veneno Roadster – символ ексклюзивності та аеродинамічної досконалості. Оснащений 6,5-літровим двигуном V12, що видає 750 кінських сил, машина розганяється до 100 км/год за 2,9 с і досягати максимальної швидкості 355 км/год. Тираж – від 3 до 9 екземплярів, всі вони вже куплені.

5 місце – Koenigsegg CCXR Trevita

Koenigsegg CCXR Trevita (Фото news.infocar.ua)

Ціна: 4,8 млн доларів.

У світі існує всього два такі автомобілі, один з яких купив собі боксер Флойд Мейвезер-молодший. Кузов автомобіля виготовлений із карбону з алмазними волокнами і сяє на сонці. Двигун 4,8-літровий V8 із двома турбінами потужністю 1018 кінських сил. Koenigsegg CCXR Trevita може розганятися до 100 км/год за 2,9 с і досягати швидкості 410 км/год.

4 місце – Maybach Exelero

Maybach Exelero (Фото Wikipedia)

Ціна: 8 млн доларів.

Автомобіль створили для тестування нової лінійки шин Fulda, і він вийшов всього в одному екземплярі. Його перекуповували декілька людей: зокрема репер Birdman і боксер Флойд Мейвезер-молодший.

Maybach Exelero має 5,9-літровий двигун V12 з наддувом потужністю 700 кінських сил, що дає йому змогу розганятися до 100 км/год за 4,4 с і досягати максимальної швидкості 351 км/год.

3 місце – Rolls-Royce Sweptail

Rolls-Royce Sweptail (Фото Вікіпедія)

Ціна: 13 млн доларів.

Натхненне класичними яхтами авто з розкішним салоном і панорамним дахом має оздоблення зі шкіри й дерева. Ексклюзивне купе має кілька унікальних опцій, наприклад, місце для зберігання капелюха й титаново-золотий годинник.

2 місце – Bugatti La Voiture Noire

Bugatti La Voiture Noire (Фото Bugatti)

Ціна: 18 млн доларів.

Гіперкар випустили на честь 110-річчя компанії Bugatti. Bugatti La Voiture Noire – це сучасне втілення легендарного Bugatti Type 57 SC Atlantic. Машина оснащена 16-циліндровим двигуном потужністю 1500 кінських сил, розганяється до 100 км/год а 2,4 с.

1 місце – Rolls-Royce Boat Tail

Rolls-Royce Boat Tail (Фото Top Gear)

Ціна: 30 млн доларів.

Цей унікальний кабріолет створили на замовлення Jay-Z і Beyoncé. Авто має оригінальний кузов, оснащене хронографом від Bovet Fleurier. Задня частина машини нагадує корму човна, має холодильник для шампанського та місце для зберігання порцелянових тарілок. Фірма планує побудувати всього три екземпляри цієї моделі.