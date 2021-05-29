10 найдорожчих Mercedes-Benz з мінімальним пробігом, які можна купити в Україні
Автомобілі з категорії «вживані» не обов'язково мають бути мотлохом, а для високих цінових категорій пара тисяч кілометрів на одометрі – норма
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Суперкари виявляються не такими вже й дорогими, у порівнянні з позашляховиками та розкішними седанами. В будь-якому разі, розмова тут починається приблизно з п'яти мільйонів гривень. Трохи менше коштує лише номер 10, але він виділяється серед інших зовсім не цим.
Хоча в Україні ніхто зараз не продає нічого подібного до Mercedes-Benz SLR McLaren Stirling Moss 2009 року за 3 мільйони доларів, як нещодавно проданий у Німеччині, українцям також пропонуються цікаві і недешеві «Мерседеси». Серед електронних оголошень у категорії «вживані», до речі, іноді трапляються й пропозиції від офіційних дилерів.
Автомобілі, представлені в огляді, переважно мають пробіг від 1 до 5 тисяч кілометрів, так званий «обкатний», за деякими винятками. Однак саме такі виняткові автомобілі, що продаються за цінами новіших, деколи бувають цікавішими за найсвіжіші екземпляри.
Mercedes-Maybach GLS 600 (2021)
7 520 425 грн - 9 338 000 грн
Найновіший і найдорожчий з «уживаних» Mercedes, що зараз продається в Україні. Розкішний лімузин з додатковим кліренсом має найсучасніші технології, ультракомфортний салон і чотирилітровий турбомотор, що генерує 558 кінських сил потужності.
Броньований Mercedes-Benz S 600 GUARD VR9 /S 600 GUARD VR9 (2014-2015)
8 159 700 грн - 8 298 000 грн
Позначення VR9 у назві цього бронелімузина означає, що його кузов витримає щось потужніше, за кулі автомата АК-47. На вигляд це просто трохи застарілий S-Class, але за технологічністю він відстає від машин 2020-х хіба що на півкроку, а за рештою своїх якостей мало поступається сучасним. Пробіг - 45 тисяч кілометрів.
Mercedes-Benz G-Class / G 63 AMG / (2016-2021)
6 744 104 грн - 8 170 750 грн
Нестаріюча ікона стилю, у найліпшому виконанні. Під капотом той же чотирилітровий 558-сильний турбомотор, що й у Mercedes-Maybach GLS.
Mercedes-AMG GLE 63 S (2021)
6 047 756 грн
GLE 63S в максимальній комплектації, гібрид, 613 кінських сил, повідомляє продавець, додаючи довжелезний список додаткових опцій, вже встановлених на автомобілі.
Mercedes-AMG S 65 Final Edition (2018)
5 531 972
Це «прощальна» версія попереднього покоління S-Class AMG тому, мабуть, має щось дуже особливе, через що оцінена продавцем дорожче за моделі S-Class AMG зразка 2021 року.
Mercedes-Benz AMG GT 63 (2019)
5 255 400 грн
У чотиридверному купе німецький виробник також використовує чотирилітровий мотор, знайомий за великими кросоверами. У легшому за позашляховики автомобілі цей агрегат має ще кращу віддачу.
Mercedes-Benz S-Class / AMG / L (2020-2021)
4 503 048 грн - 6 670 000 грн
Флагман Mercedes-Benz у своєму кращому вигляді. Бензинові та дизельні мотори на вибір, найсвіжіші технології та найширший функціонал, знаменитий комфорт салону і статусний зовнішній вигляд коштують від 4,5 до 6,6 мільйона гривень.
Mercedes-AMG GT R (2017-2019)
5 169 250 грн - 5 946 900 грн
Крутіший за це купе хіба що родстер GT R, який в офіційних дилерів коштує від 4 739 286 гривень. А в приватних оголошеннях є два суперкара в кузові купе й обидва - яскравого зеленого кольору.
Mercedes-Benz AMG GT 63 S (2019)
5 393 700 грн
Продавець чесно повідомляє, що автомобіль був пригнаний із США і відремонтований, після ДТП. На фотографіях помітити це неможливо.
Mercedes-Benz Sprinter 319 пасс. 4X4 (2020)
4 978 800 грн
А ось і найцікавіший з десятки найдорожчих Mercedes-Benz. «Автомобіль замовлений новим в США. Салон від всесвітньо відомого виробника Americen Explorer. Автомобіль, в якому повноцінно можуть пересуватися до 8-ми осіб. Задній диван обладнаний електроприводом і здатний розкластися в ліжко. У салоні в повний зріст може стояти людина ростом до 2-х метрів», - повідомляє продавець. Ще одна особливість мінівена - повнопривідна трансмісія з високою підвіскою. У рух люксовий бус приводить 3-літровий 190-сильний дизель.