Mercedes-Benz GLE 63 S 2021 модельного року

Суперкари виявляються не такими вже й дорогими, у порівнянні з позашляховиками та розкішними седанами. В будь-якому разі, розмова тут починається приблизно з п'яти мільйонів гривень. Трохи менше коштує лише номер 10, але він виділяється серед інших зовсім не цим.

Хоча в Україні ніхто зараз не продає нічого подібного до Mercedes-Benz SLR McLaren Stirling Moss 2009 року за 3 мільйони доларів, як нещодавно проданий у Німеччині, українцям також пропонуються цікаві і недешеві «‎Мерседеси». Серед електронних оголошень у категорії «вживані», до речі, іноді трапляються й пропозиції від офіційних дилерів.

Автомобілі, представлені в огляді, переважно мають пробіг від 1 до 5 тисяч кілометрів, так званий «обкатний», за деякими винятками. Однак саме такі виняткові автомобілі, що продаються за цінами новіших, деколи бувають цікавішими за найсвіжіші екземпляри.

Mercedes-Maybach GLS 600 (2021)

7 520 425 грн - 9 338 000 грн

Найновіший і найдорожчий з «уживаних» Mercedes, що зараз продається в Україні. Розкішний лімузин з додатковим кліренсом має найсучасніші технології, ультракомфортний салон і чотирилітровий турбомотор, що генерує 558 кінських сил потужності.

Броньований Mercedes-Benz S 600 GUARD VR9 /S 600 GUARD VR9 (2014-2015)

8 159 700 грн - 8 298 000 грн

Позначення VR9 у назві цього бронелімузина означає, що його кузов витримає щось потужніше, за кулі автомата АК-47. На вигляд це просто трохи застарілий S-Class, але за технологічністю він відстає від машин 2020-х хіба що на півкроку, а за рештою своїх якостей мало поступається сучасним. Пробіг - 45 тисяч кілометрів.

Mercedes-Benz G-Class / G 63 AMG / (2016-2021)

6 744 104 грн - 8 170 750 грн

Нестаріюча ікона стилю, у найліпшому виконанні. Під капотом той же чотирилітровий 558-сильний турбомотор, що й у Mercedes-Maybach GLS.

Mercedes-AMG GLE 63 S (2021)

6 047 756 грн

GLE 63S в максимальній комплектації, гібрид, 613 кінських сил, повідомляє продавець, додаючи довжелезний список додаткових опцій, вже встановлених на автомобілі.

Mercedes-AMG S 65 Final Edition (2018)

5 531 972

Це «прощальна» версія попереднього покоління S-Class AMG тому, мабуть, має щось дуже особливе, через що оцінена продавцем дорожче за моделі S-Class AMG зразка 2021 року.

Mercedes-Benz AMG GT 63 (2019)

5 255 400 грн

У чотиридверному купе німецький виробник також використовує чотирилітровий мотор, знайомий за великими кросоверами. У легшому за позашляховики автомобілі цей агрегат має ще кращу віддачу.

Mercedes-Benz S-Class / AMG / L (2020-2021)

4 503 048 грн - 6 670 000 грн

Флагман Mercedes-Benz у своєму кращому вигляді. Бензинові та дизельні мотори на вибір, найсвіжіші технології та найширший функціонал, знаменитий комфорт салону і статусний зовнішній вигляд коштують від 4,5 до 6,6 мільйона гривень.

Mercedes-AMG GT R (2017-2019)

5 169 250 грн - 5 946 900 грн

Крутіший за це купе хіба що родстер GT R, який в офіційних дилерів коштує від 4 739 286 гривень. А в приватних оголошеннях є два суперкара в кузові купе й обидва - яскравого зеленого кольору.

Mercedes-Benz AMG GT 63 S (2019)

5 393 700 грн

Продавець чесно повідомляє, що автомобіль був пригнаний із США і відремонтований, після ДТП. На фотографіях помітити це неможливо.

Mercedes-Benz Sprinter 319 пасс. 4X4 (2020)

4 978 800 грн

А ось і найцікавіший з десятки найдорожчих Mercedes-Benz. «Автомобіль замовлений новим в США. Салон від всесвітньо відомого виробника Americen Explorer. Автомобіль, в якому повноцінно можуть пересуватися до 8-ми осіб. Задній диван обладнаний електроприводом і здатний розкластися в ліжко. У салоні в повний зріст може стояти людина ростом до 2-х метрів», - повідомляє продавець. Ще одна особливість мінівена - повнопривідна трансмісія з високою підвіскою. У рух люксовий бус приводить 3-літровий 190-сильний дизель.