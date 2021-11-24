Автомобілі BMW домінують у рейтингу авто з ризиком скрученого пробігу

Як показало останнє дослідження carVertical, покупці німецьких автомобілів преміум-класу найбільше ризикують придбати автомобіль зі зміненими показниками одометра.

Проаналізувавши дані про змінений пробіг, експерти carVertical дійшли висновку, що найчастіше неправильні дані з пробігу трапляються на автомобілі BMW M5. Щобільше, автомобілі BMW домінують у цьому рейтингу – вони складають половину списку.

Друге і третє місця в ньому посідають BMW 7-ї серії та Subaru Outback. Audi A8 займає п'яте місце у цьому рейтингу, тоді як його більш спортивний побратим, A7, перебуває на десятому місці рейтингу автомобілів. Таким чином, перед купівлею вживаних німецьких автомобілів преміум-брендів потрібно дуже уважно перевіряти їх справжній пробіг.

ТОП-10 найбільш поширених моделей автомобілів: BMW M5 очолює список. Джерело: carVertical

Інші тенденції дослідження – авто з дизельними двигунами частіше мають скручений пробіг, аніж з бензиновими. Це й не дивно – на дизелях зазвичай більше їздять, бо вони економічніші. Ще один незаперечний факт – що старший автомобіль, то ризик скручування спідометра в нього вищий. Авто, у яких до 100 тисяч пробігу, спідометри скручують дуже рідко.

Методика дослідження:

Щоб скласти список з найбільш поширених моделей автомобілів, компанія carVertical проаналізувала понад 700 000 звітів про історію вживаних автомобілів, створених у період з листопада 2020 року по листопад 2021 року. Було проаналізовано вісімнадцять різних автомобільних ринків, включаючи Польщу, Румунію, Угорщину, Францію, Словенію, Словаччину, Чехію, Литву, Латвію, Естонію, Україну, Болгарію, Сербію, Німеччину, Хорватію, Росію, США та Італію.