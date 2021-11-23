Унікальна систему гальмування для електромобілів від Mercedes-Benz

Компанія Mercedes-Benz запатентувала систему гальмування, яка здатна миттєво понижувати тиск у колесах у випадку екстреного гальмування або відмови основних систем гальмування у електромобілях.

Система складається з центрального блоку керування та блоку зниження тиску повітря, який підключений до шин автомобіля. Ці дві системи спрацьовують, коли виходить з ладу центральний гальмівний блок або є несправність.

В описі патенту згадується, що ця гальмівна система була розроблена з урахуванням електромобілів і гібридів, але також може використовуватися в традиційному автомобілі з ДВС.

Оскільки електромобілі використовують рекуперативне гальмування, вони, по суті, мають дві гальмівні системи. Основним методом є ефективне гальмування за допомогою електродвигуна для відновлення енергії. Як тільки акумулятори повністю заряджені, автомобіль повернеться до звичайної системи, як у традиційних авто.

Через складність, сучасні автомобілі використовують технологію гальмування за дротом. Однак інтерфейс користувача залишається незмінним. Водій натискає на педаль, і автомобіль гальмує. Але тепер існує проміжна система, яка повинна вирішити, як використовувати цю гальмівну силу. Водій натискає на педаль, система drive-by-wire фіксує тиск і вирішує, який метод використовувати, щоб уповільнити автомобіль.

Більш плоска шина має більшу площу контакту з дорогою, що збільшує опір коченню. Однак тут важливо втримати баланс, адже якщо тиск понизити надто сильно шина може легко від’єднатися від обода. Це може бути небезпечно. У Mercedes-Benz врахували цей момент.

Систему також можна використовувати для відновлення тиску до початкового рівня, хоча цей конкретний аспект не згадується в розділі основних положень патенту. У поєднанні з системою контролю тиску в шинах автомобіль, оснащений такою системою, може регулювати тиск у шинах.