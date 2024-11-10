Володіння автомобілем може виявитися дорожчим, аніж власник розраховував. Окрім витрат на пальне та страхові внески, часто доводиться платити за техобслуговування та ремонт. Тому корисно дізнатися, які бренди випускають автомобілі, найменш затратні по ремонту. GOBankingRates розповідає про найдешевші в обслуговуванні марки автомобілів, відомі у всьому світі.

5 місце – Nissan

Nissan (Фото Obozrevatel)

10-річне обслуговування автомобілів бренду Nissan обійдеться власникам у середньому в 8088 доларів, тож ця марка потрапляє до п’ятірки лідерів. Цей бренд широко розповсюджує запчастини по всьому світу, тому знайти запасні частини не буде проблемою, якщо вам знадобиться ремонт.

4 місце – Mazda

Mazda (Фото Info Car)

Середня вартість 10-річного технічного обслуговування Mazda – 8035 доларів. У середньому водії цього бренду не витрачатимуть і 1000 доларів на рік, щоб утримувати свої автомобілі. Принаймні, так буде протягом перших семи років. Ймовірність того, що Mazda потребуватиме капітального ремонту протягом перших 10 років володіння, становить лише 18%, що значно нижче середнього показника серед автомобілів.

3 місце – Honda

Honda (Фото VIDI.UA)

Honda – одна з найдешевших марок автомобілів в обслуговуванні із середньою його вартістю за 10 років у 7827 доларів.

2 місце – Mitsubishi

Mitsubishi (Фото Car and Driver)

Ремонт Mitsubishi за 10 років коштуватиме в середньому 7787 доларів. Хоча це майже на 2000 доларів більше, ніж у Toyota, Mitsubishi приєднується до Honda як один із трьох брендів з 10-річними витратами на обслуговування менше 8000 доларів.

1 місце – Toyota

Toyota (фото Україна за кермом)

Автомобільні експерти хвалять цей бренд за бюджетність обслуговування. Toyota оцінюють як один із найдешевших брендів для володіння з вартістю 10-річного обслуговування лише 5996 доларів,

Цей японський автомобіль створений, щоб довго служити. Якщо виникне потреба в ремонті та заміні деталей, наявність запчастин не буде проблемою: вони широкодоступні та відносно дешеві порівняно з іншими марками автомобілів. Інженерні та виробничі методи, які використовує Toyota, надають перевагу простоті та зручності ремонту.