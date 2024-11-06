Британське видання Whatcar склало рейтинг автомобілів, які ремонтувати найдорожче. Для цього дослідники дізнались про проблеми, які виникли у власників машин за останні два роки, і порахуваили, скільки грошей довелося заплатити в сервісних центрах для усунення несправностей. Рейтинг найдорожчих в обслуговуванні авто – у добірці ZAXID.NET.

1. BMW 3 серії, дизель (2019-теперішній час)

BMW 3 серії (Фото Вікіпедія)

Середня вартість ремонту: 533 долари.

Дизельні версії нинішнього BMW 3 серії набагато більш схильні до несправностей і більш дорогі у ремонті, аніж бензинові моделі. Майже третина дизельних моделей, про які повідомлялося, мали проблеми, тоді як частка проблемних бензинових моделей становила тільки 11%. Власники бензинових автомобілів 3-ї серії більш задоволені, тому що всі їхні машини були відремонтовані безкоштовно. Найгірша новина для власників дизельних двигунів полягає в тому, що усунення 56% несправностей їхніх автомобілів коштує понад 1900 доларів, а це означає, що власники заплатили в середньому 533 долари за ремонт.

2. Audi A1 (2018-теперішній час)

Audi A1 (Фото InfoCar)

Середня вартість ремонту: 276 доларів.

Audi A1 є найдорожчим хетчбеком, якщо говорити про ремонт несправностей. І хоч Audi покриває 50% витрат, 17% власників доводилось платити за ремонт в діапазоні від 390 до 645 доларів, а 33% повинні були заплатити 1900 доларів, щоб відремонтувати свої машини.

3. Audi A3 (2013-2020)

Audi A3 (Фото Вікіпедія)

Середня вартість ремонту: 126 доларів.

Є різкий контраст між рахунками за ремонт Audi A3 2013-2020: 89% автомобілів були відремонтовані безкоштовно, але всі інші коштували власникам понад 1900 доларів. A3 виявляється менш дорогим у володінні, оскільки 96% рахунків покриває Audi, і жоден із решти рахунків не перевищує 379 доларів.

4. Kia EV6 (2021-теперішній час)

Kia EV6 (Фото Next Car)

Середня вартість ремонту: 119 доларів.

Kia EV6 – один із найдорожчих електромобілів для ремонту несправностей. 24% автовласників мають проблеми, і хоча 86% автомобілів ремонтуються безкоштовно, решта 14% коштують від 1266 до понад 1900 доларів. На ремонт трьох чвертей несправних автомобілів також знадобилося більше тижня.

5. Mercedes E-Class (2016-2024)

Mercedes E-Class (Фото Mercedes-Benz)

Середня вартість ремонту: 105 доларів.

Mercedes E-Class 2016-2024 був дорожчим, ніж конкуренти, такі як BMW 5 Series 2017-2023. 20% власників E-Class довелося заплатити за ремонт своїх автомобілів: 10% з них коштували від 254 до 380 доларів, решта – понад 1900 доларів, що підвищило середню вартість ремонту до 105 доларів. Натомість BMW безкоштовно відремонтувала всі несправні моделі 5 серії. Хороші новини для власників E-Class: дві третини несправних автомобілів відремонтували менш ніж за тиждень.

6. Range Rover Evoque (2019-теперішній час)

Range Rover Evoque (Фото Вікіпедія)

Середня вартість ремонту: 103 долари.

Незважаючи на те, що Land Rover оплатив 93% ремонтних робіт на несправних моделях Range Rover Evoque, решті 7% власників довелося викласти понад 1900 доларів, щоб відремонтувати автомобілі. Власники Defender, Discovery та Range Rover Sport почуваються краще, тому що Land Rover покриває ремонт їхніх автомобілів. Майже половина зі зламаних авто простояла на ремонті понад тиждень.

7. Гібрид Mercedes A-Class (2018-теперішній час)

Гібрид Mercedes A-Class (Фото Top Gear)

Середня вартість ремонту: 92 долари.

Mercedes оплачував усі ремонти бензинових і дизельних моделей A-класу, проте 10% власників все одно залишилися з рахунками понад 1900 доларів. Гарна новина для автовласників гібриду полягає в тому, що лише 18% несправних автомобілів провели в майстерні більше тижня.