Кожен тип кузова має свої особливості

Якщо ви прагнете вибрати авто для своїх потреб, вам важливо знати, які типи автомобілів існують та який з них краще підійде саме для вас. Vnedorognik розповідає про типи кузовів автомобілів.

Найпопулярніші типи кузовів автомобілів

Седани. це класичні сімейні автомобілі. Цей тип автомобілів має чотири дверей, випускається в декількох розмірах і включає в себе конфігурацію з трьома секціями. Конфігурація з трьома відділами означає, що двигун, салон і вантажний відсік мають окремі простори. Це найбільш поширений кузов, шо допомагає економити паливо, оскільки седани мають рівномірний розподіл ваги. Honda Civic – це класичний представник седану.

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Купе. Традиційно купе вважається спортивним дводверним автомобілем з мінімальним салоном і багажним відділенням. Привабливість цього транспортного засобу полягає в елегантному зовнішньому вигляді та продуктивності, яку він пропонує водіям. Деякі автовиробники вважають свої чотиридверні автомобілі купе через їхню похилу лінію даху. Проте це визначення не є загальноприйнятим серед автолюбителів. Купе найкраще підходять для бездітних одинаків і пар. Audi A5 є представником купе.

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Позашляховик. Незалежно від того, чи збираєтеся ви подорожувати по бездоріжжю, чи вам потрібен додатковий простір для салону та вантажу, позашляховики задовольнять обидві вимоги. Позашляховик має високий дорожній просвіт і висоту сидінь. Конструкція кузова на рамі дозволяє позашляховикам протистояти скручуванню під дією крутного моменту, роблячи керованість стабільною та передбачуваною на нерівній місцевості. Toyota Highlander – представник позашляховика.

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Кросовер. Забезпечить вам просторий салон позашляховика та керованість автомобіля, яку ви шукаєте. Незважаючи на те, що кросовери мають однооб'ємний кузов, як у легкового автомобіля, їхній дорожній просвіт є вищим, що чудово покращує оглядовість. Ви також насолоджуватиметеся кращою економією пального, ніж у позашляховика. Mazda CX-5 є кросовером.

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Хетчбек. Подумайте про хетчбеки як про рівень автомобілів між седанами та позашляховиками. Він вищий, ніж седан, з більш містким багажником, але салон не такий великий, як у позашляховика. Хетчбек називають тридверним або п’ятидверним автомобілем через двері багажника, які піднімаються вгору щоб відкрити вантажний відсік. Хетчбек більш спортивний, ніж кросовер, завдяки низькому центру тяжіння, має бюджетну ціну і простий в обслуговуванні. Volkswagen Polo є різновидом хетчбека.

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Універсал. Уявіть собі універсал, також відомий як хетчбек з більш розширеним вантажним відсіком. Універсал їздить як седан і має шасі седана, але також має достатньо місця для перевезення вантажу. Цей тип автомобілів має універсальний салон, що дозволяє складати сидіння і отримати купу простору всередині. Audi RS6 – це представник типу універсалів (У Audi моделі цього типу мають назву Avant).

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Кабріолет. Виграшна особливість кабріолета – це його дах, що здатний зніматися чи з’їзджати. Дах може бути жорстким або м'яким. Салони кабріолетів часто двомісні. Якщо ви неодружені або живете в парі без дітей, стильний кабріолет може стати для вас ідеальним автомобілем.

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Пікап. Якщо вам потрібна робоча конячка, зверніть увагу на такий тип легкового автомобіля, як пікап. Кабіна пікапа вміщує від двох до шести осіб і має відкритий вантажний відсік, який називається кузовом. Вони можуть долати пересічену місцевість, перевозити і буксирувати важкі вантажі так часто, як вам потрібно. Пікапи бувають легкі та важкі. Dodge Ram 1500 – це відомий представник класу пікапів.

фото Vnedorognik

Фургон. Ці великі авто призначені для перевезення великої кількості людей або вантажу. Замість багажника в них є велика площадка позаду і вони можуть перевозити 20 осіб або декілька тонн вантажу. Фургони широко використовуються для сімейних поїздок, як маршрутні таксі та в комерційних цілях.

фото Vnedorognik