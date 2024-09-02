Вживані автомобілі є дешевшими, цим і приваблюють українських водіїв

Вживані автомобілі користуються попитом серед українських водіїв, зокрема, через дешевшу вартість. Але, купуючи вживаний автомобіль, важливо враховувати всі переваги та недоліки, пише «Інтерфакс-Україна».

Переваги купівлі автомобіля з пробігом

Ціна. Одна з основних переваг купівлі вживаного авто є те, що він, як правило, дешевший, ніж новий.

Не падає різко в ціні. Автомобіль найінтенсивніше втрачає свою вартість у перші роки експлуатації. Тож купуючи авто з пробігом, ви уникнете цього періоду значної втрати вартості.

Надійність. Авто з пробігом, які пройшли технічний огляд, можуть бути не менш надійними, ніж нові.

Комплектація. Того самого бюджету, якого вистачає на новий базовий автомобіль, може вистачити на покупку вживаної автівки вищого класу або з розширеним пакетом оснащення. Так можна отримати більше функцій і комфорту за ті ж самі кошти.

Страхування і реєстрація. Страховий поліс та перереєстрація авто з пробігом, як правило, коштують менше, оскільки їх вартість зазвичай базується на ринковій вартості транспортного засобу.

Недоліки купівлі вживаних авто

Відсутність гарантії. Придбавши новий автомобіль, ви отримуєте гарантію від виробника, що забезпечує безкоштовний ремонт протягом певного періоду. З вживаним авто ця можливість втрачається. Тобто вам доведеться нести додаткові витрати на ремонт у разі поломки.

Можливі технічні проблеми. Автомобіль, який вже експлуатувався, може мати технічні несправності, які ви не встигли б виявити при огляді. Що призводить до виникнення додаткових витрат на ремонт та обслуговування.

Сумнівна безпека. Машини з пробігом можуть бути менш безпечними, ніж нові. Оскільки, як правило, вони старіші і мають меншу кількість функцій безпеки.

Невідома історія. Одним з основних недоліків купівлі вживаного авто є те, що ви не можете бути повністю впевнені в його історії. Ви не знаєте, як автомобіль використовувався та обслуговувався попереднім власником або власниками.

Застарілі технології. З кожним роком автомобільна індустрія швидко розвивається. Вживана автівка може мати менше сучасних функцій, які вже доступні у нових моделях.

Під час купівлі автомобіля з пробігом важливо бути обережним і ретельно перевірити його, перш ніж приймати рішення.