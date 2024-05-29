Як вдало обрати авто

Цьогоріч, за прогнозами експертів, ринок становитиме 1,5 млн автівок на рік. За статистикою, понад 90% українців купують авто з пробігом.

З’являється все більше майданчиків та пропозицій, від яких, за відсутності досвіду, можна розгубитися. Як не купити «кота в мішку» та отримати надійний транспортний засіб під свої потреби, розповімо далі разом з експертами компанії Bruny Auto, що вже понад 6 років спеціалізується на підборі, закупівлі та доставці авто з США, Канади, Європи, Норвегії і Кореї.

На яку категорію можна орієнтуватися

Якщо йдеться про ціни, рекомендується обирати золоту середину. Промоніторивши онлайн-майданчики, можна зрозуміти рамки ринкової вартості вживаного автомобіля та визначити «від» і «до», виходячи з власних можливостей. Потрібно також розуміти, що включає кінцева ціна автомобіля, а це може бути й аукціонний збір, розмитнення, супутні витрати, пов’язані з ремонтом, якщо такий необхідний, та з оформленням документів.

Ось чому так важливо обирати продавця, який прозоро декларує витрати на кожному етапі та допоможе підібрати оптимальні варіанти. Зокрема, й з врахуванням спеціальних пропозицій, як у Bruny Auto, де діють гнучкі умови лізингу та кредиту, послуга Trade-In, можливість розтермінування оплати на 3 роки, мінімальний або й нульовий перший внесок. Всі питання обговорюються індивідуально з врахуванням потреб кожного клієнта.

«У нас є сертифікаційний центр та команда експертів, які оглядають автомобілі по усій Європі, Кореї і Норвегії, і надають усі звіти. Наш фахівець зробить точний і вигідний прорахунок розмитнення ще до покупки автомобіля закордоном, а керівники сервісів порахують ремонт, щоб отримали рішення під ключ із прогнозованою вартістю», – каже Олександр Бринчак, власник Bruny Auto.

До того ж ексклюзивний доступ до закритих аукціонів надає компанії можливість підбирати автомобілі за ціною, значно нижчою від ринкової. Адже у такому форматі завжди є шанс придбати авто дешевше. У Bruny Auto зазначають, що це трапляється досить часто, а вигода може становити до 40%. Та найголовніше – у випадку купівлі на аукціоні покупець сам задає верхню межу вартості авто «під ключ», а менеджери пильно стежать за тим, аби максимальна ставка не перевищувала запланованої.

Що під капотом

Чи не найважливіше питання, яке турбує майбутніх автовласників, – це «чисті» документи та відповідність заявленому технічному стану. Адже часто нечесні перекупники скручують пробіг, косметично маскують дефекти або, ще гірше, продають крадені автомобілі чи так звані «автомобілі-двійники» з підробленими документами.

Іноді продавець може заявляти, що авто було у приватному користуванні, а по факту – використовувалося для комерційних цілей. Щоб уникнути ризиків, покупець часто заручається підтримкою автомеханіків або ж самостійно шукає авто у базах МВС. Та простіше одразу звернутися в компанію, яка працює офіційно, як от Bruny Auto.

Тут дуже ретельно перевіряють автомобіль ще до того, як придбати його на аукціоні. Зокрема, чи це автомобіль після приватного використання, а такі авто зазвичай у значно кращому стані, чи після таксі, каршерінгу, доставки або лізингу.

На другому етапі проводиться повноцінний тест-драйв. Досвідчений експерт аналізує роботу двигуна, коробки передач, підвіски, гальм, перевіряє загальний стан авто на ходу. Потім аналізується стан лакофарбового покриття, застосовуються товщиноміри для визначення товщини шару заводської фарби. Обов’язково роблять детальне фотографування наявних дефектів кузова, щоб клієнт був обізнаний в актуальному стані авто.

Нарешті, на завершальному етапі здійснюється комп’ютерна діагностика на наявність помилок по двигуну, коробці та електроніці загалом. Також обов’язково звіряється пробіг. Все це все у детальному PDF-звіті надається клієнту, що дозволяє виключити будь-які сумніви перед купівлею авто.

Окрім того, в компанії працює окрема команда фахівців, яка розраховує майбутні витрати на розмитнення та можливий ремонт. Тож покупець заздалегідь знає скільки коштуватиме утримання обраного ним автомобіля. Щобільше, після доставки авто надається час для незалежного огляду та оцінки стану машини, а будь-які відхилення від очікувань фіксуються в акті прийняття-передання і компанія зобов’язується відшкодувати всі витрати на ремонт.

Детальніше про переваги купівлі в офіційного представника

Інтернет-майданчики рясніють пропозиціями від перекупників та автовласників, які продають уживані автомобілі. Тут легко розгубитися або й витратити купу часу, гортаючи сторінки автомобільних сайтів, але так і не знайти омріяну машину.

Особливо це актуально, якщо ви купуєте вживаний автомобіль вперше. Звичайно, є загальні критерії, на які варто орієнтуватися:

для чого вам авто;

скільки коштів ви готові витрачати на його експлуатацію та на пальне;

куди і з ким будете найчастіше їздити.

Є бажаний пробіг до 100 тисяч кілометрів та рекомендації купувати автомобіль, що був у приватному користуванні. І, замість витрачати купу часу, розбираючись у всьому самостійно, значно простіше та швидше озвучити ці параметри професійному менеджеру, який шукатиме автомобіль під ваш, індивідуальний запит. Саме так і працює Bruny Auto, яка підбирає авто на 28 аукціонах США, Норвегії, Кореї та Європи.

«У нас є величезна команда, що формувалася 6 років з понад 50 професіоналів, які дійсно люблять свою справу і знають що роблять. Ми працюємо повністю автономно, маємо логістичні центри в Осло, Варшаві та Любліні, власну логістику – евакуатори й автовози, щоб ваші автомобілі завжди приїжджали вчасно та безпечно. Тож під запит клієнта наші менеджери пропонують варіанти автомобілів залежно від побажань. А після укладання договору персональний менеджер підшукує конкретні моделі, враховуючи побажання клієнта по типу кузова, палива, року випуску, пробігу і ціни авто», – говорить власник Bruny Auto Олександр Бринчак.

До того ж через прийнятий нещодавно законопроєкт №9083, що має на меті збільшити надходження до державного бюджету із ринку вживаних авто, покупець може наштовхнутися на додаткові ризики або переплати, купуючи машину тіньових у перекупників. Натомість вибір компанії, яка працює офіційно та сплачує всі податки, гарантує «чисте» оформлення автомобіля, який розмитнюється на клієнта, тож покупець є першим власником авто в Україні.

Ще більше вигідних пропозицій

Кожному з нас приємно отримати трохи більше, ніж чекаєш. Тому в Bruny Auto покупцям автомобілів безкоштовно надають на вибір одну із трьох послуг:

полірування кузова;

хімчистка салону;

знижка на ремонтні роботи на одному із трьох СТО компанії.

А для військових, медиків, працівників освіти, поліції й ДСНС та членів їхніх у Bruny Auto діє знижка 50% на абсолютно всі послуги. Це – вияв подяки тим, хто захищає наше майбутнє.

Отже, якою б складною, на перший погляд, не видавалася справа вибору вживаного автомобіля, надійний партнер у цій сфері допоможе не прогадати та зробити першу покупку вдалою і приємною. Тож авто мрії можна придбати не за всі гроші світу, користуючись послугами компаній, які надійно зарекомендували себе на ринку.

Завдяки наявності власних логістичних центрів, команди авторитетних експертів та великого досвіду, Bruny Auto допоможе обрати вживане авто під індивідуальні потреби й при цьому заощадити значні кошти.