З 24 до 27 травня включно деякі державні послуги для автовласників не можна буде отримати в режимі онлайн. Відповідну інформацію оприлюднив Головний сервісний центр МВС на своїй сторінці у Telegram.

Як повідомили у відомстві, упродовж цього періоду через застосунок «Дія» не будуть доступні перереєстрація авто та заміна водійського посвідчення.

Причиною у відомстві називають зміну реквізитів рахунків для оплати. Попередні заявки будуть розглянуті по черзі. 28 травня відповідні послуги в «Дії» знову запрацюють.

Нагадаємо, що послуга заміни водійського посвідчення з'явилася у «Дії» у травні 2023 року. Послуга перереєстрації авто у застосунку запрацювала наприкінці грудня минулого року.