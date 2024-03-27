У сервісі державних послуг «Дія» вже найближчим часом запрацює кабінет пацієнта із push-повідомленнями, згодом також з’являться послуги для ветеранів. Про це розповів віце-прем’єр–міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, пише «РБК Україна».

Він додав, що в «Дії» українці зможуть отримати всю медичну особисту інформацію.

«Найближчим часом ми запустимо «кабінет пацієнта» і медичні push-повідомлення в «Дії». Це дуже важливо для збереження персональних даних в медичній системі», – зазначив міністр.

Федоров нагадав, що Мінцифри працює над запуском послуги одруження онлайн. Окрім цього, незабаром у додатку може з'явитися можливість розмитнення авто. Ця послуга вже цифровізована, однак треба дочекатись голосування у Верховній Раді, щоб її запровадити.

«Послуги для ветеранів – ми над цим активно працюємо… і «Дія.Підпис» для юридичних осіб. Це все, що ми незабаром запустимо», – зазначив очільник Мінцифри.

Зауважимо, що створення електронного Кабінету пацієнта анонсували вже давно. Очікується, що в ньому українці зможуть самостійно змінювати персональні дані та керувати деклараціями із сімейними лікарями. Усі зареєстровані користувачі могтимуть переглядати, з яким лікарем та в якому закладі укладена їхня декларація, а також декларації їхніх дітей. У разі потреби там можна розірвати подану декларацію. Також він має унеможливити створення фіктивних записів про візити до лікаря.