Основна проблема холостого ходу полягає в тому, що під час простою на низьких обертах у маслі швидше утворюється осад

Майже всі водії перед початком руху прогрівають машину на холостому ходу. Який час так можна стояти без шкоди для авто, пише ТСН.

Важливо зрозуміти, що холостий хід двигуна під час керування транспортним засобом є неминучим.

Деякі автомобілісти-ентузіасти стверджують, що під час довгого простою, наприклад у заторах, краще вимикати двигун. Вони вважають, що таким чином зменшуються знос і витрати палива. Але це не так. Запуск двигуна, по-перше, вимагає більше палива, а по-друге, створює значне навантаження на силовий агрегат, що призводить до зносу усіх деталей конструкції.

Основна проблема холостого ходу полягає в тому, що під час простою на низьких обертах у маслі швидше утворюється осад, який може ускладнити роботу двигуна. Якщо цих відкладень стане занадто багато, можуть виникнути проблеми, включно з несправністю масляного насоса.

Щоб уникнути серйозного ремонту в майбутньому, досвідчені водії рекомендують після кожного тривалого простою на холостих обертах (понад 15 хвилин) на короткий час збільшувати оберти двигуна до 4-5 тисяч.