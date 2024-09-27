Однією з ключових характеристик, яка допоможе зрозуміти в якому стані транспортний засіб, є загальний кілометраж

Існують критерії для вибору вживаного автомобіля. Однією з ключових характеристик, яка допоможе зрозуміти в якому стані транспортний засіб, є загальний кілометраж. Auto Star розповідає, який пробіг вважається прийнятним для авто, щоб протягом тривалого терміну можна було експлуатувати його без значних фінансових вкладень.

Як розрахувати самостійно нормальний пробіг авто

Як правило, пересічний український автомобіліст проїжджає 10-30 тис. км на рік. Пропонуємо відштовхуватись від середнього показника (20 тис. км) для індивідуального розрахунку. Тобто, якщо автомобілю п’ять років, його нормальний пробіг складе близько 100 тис. км.

Завищений показник – ознака використання авто у комерційних цілях, наприклад, таксі. Занижений – ризик скрученного пробігу.

Auto Star розробило орієнтовну сітку нормального пробігу:

трирічне авто – до 60 тис. км;

авто, якому чотири-шість років – до 100 тис. км;

авто, якому сім-десять років – до 150 тис. км.

Від чого залежить нормальний пробіг авто

Визначати стан автомобіля лише за одним пробігом не коректно. Але це хороший інструмент, щоб скласти усі пазли життєвої історії транспортного засобу. Виділимо топ-4 фактори, що впливають на стан пробігу вживаного автомобіля.

Технічне обслуговування. Теоретично, автомобіль, який проїхав 100 тис. км, буде більш зношеним, ніж авто з пробігом 50 тис. км. Але насправді ситуація не завжди однозначна. Давайте подивимося на прикладі.

Власник продає дорого авто, яким активно не користувався і не проходив через це щорічну діагностику (вік – три роки, пробіг – 1000 км). За цей час деякі деталі механізмів висохли або взагалі прийшли в непридатність, потребують заміни, потрібні значні витрати.

Інший автовласник регулярно сідав за кермо і своєчасно звертався на СТО. Актуальний пробіг авто – до 100 тис., а вік – п’ять років. Технічно це авто буде надійним.

Під час огляду автомобіля попросіть показати сервісну книжку. Зверніть увагу на періодичність відвідування станції техобслуговування. Рекомендується робити це раз на рік. До речі, у записах завжди вказано кілометраж, на якому проводилася заміна олії та інших речовин.

Умови експлуатації. Режим експлуатації впливає на ступінь зносу кузова, вузлів, агрегатів транспортного засобу. Набагато швидше авто «вбивається» на сільських грунтових дорогах та бездоріжжю. Ідеальний сценарій для пробігу – рівне шосе, де немає додаткового навантаження на двигун і ходову частину. Звичайно, дізнатися у продавця точну місцевість та клімат експлуатації автомобіля неможливо. Тут допомогти може спостережливість.

Поцікавтеся, хто за професією продавець і де він живе. Якщо він офісний працівник, то навряд чи їздить щодня за місто в село. Але й не варто сподіватися, що власник Mitsubishi Pajero або Jeep Renegade купив це авто виключно для спокійної їзди містом.

Вік автомобіля. Старі авто проїжджають більший кілометраж, ніж молоді. Але ж це не панацея. Деякі виробники випускають дуже якісні транспортні засоби, для яких пробіг – не основний показник зносу.

Вивчіть відгуки водіїв про ту чи іншу марку авто перед покупкою. Потрібно розуміти слабкі та сильні сторони автомобіля, щоб співставити їх зі своїми очікуваннями.

Тип автомобіля. Пробіг відрізнятиметься залежно від типу авто. Наприклад, ви відчуєте значний розрив, порівнюючи джип, що їздить по бездоріжжю, з седаном, що часто стоїть у міських пробках. При однаковому часі експлуатації у першого завжди більший пробіг. У цьому випадку краще звертати увагу на загальні характеристики та умови експлуатації.

Прозорість і відповідальність бізнесу сьогодні є ключовими факторами для розвитку економіки країни. Чесна сплата податків зміцнює державний бюджет та посилює обороноздатність нашої країни. Прикладом того, як варто підтримувати державу у непростий час є мережа заправок AMIC ENERGY. Компанія сплатила майже 1,2 мільярда гривень податків до бюджетів усіх рівнів лише за 1ше півріччя 2024 року й продовжує реалізовувати низку благодійних проектів.

Як не стати ошуканим зі скрученим пробігом

На жаль, є випадки, коли продати авто з більшим кілометражем хочуть дорожче. Розпізнати скручений пробіг складно, але реально.

Ознаки, які допоможуть розпізнати, що в автомобілі скручений пробіг:

зовнішній вигляд авто не відповідає показникам одометра;

занижена вартість ТЗ;

поспіх у процесі оформлення угоди.

Якщо ви сумніваєтеся у чесності продавця, зверніться до спеціалістів на сервісні станції. Вони зможуть не тільки розвіяти або підтвердити підозри щодо пробігу, але й назвати проблеми, з якими доведеться зіштовхнутися новому власнику в майбутньому.