Дизельні двигуни надійні та економні, але, як і будь-яка складна система, можуть мати проблеми, зокрема з потраплянням повітря в паливну систему. Це може спричинити серйозні збої в роботі двигуна. MB.Master пише, як прокачати паливну систему дизельного двигуна і як розпізнати симптоми, що вказують на наявність повітря.

Як повітря потрапляє в паливну систему

Повітря може проникати в паливну систему різними шляхами. Основними джерелами є:

підсмоктування через дефектну прокладку;

тріщини або розрізи у паливному шлангу;

несправні ущільнювачі фільтра палива;

неправильна заміна паливного фільтра.

Інша можлива причина потрапляння повітря в паливну систему – це несправності паливного насоса. Наприклад, у деяких дизельних двигунах, якщо паливний насос не створює достатнього тиску, повітря може проникати в систему. Крім того, тріщина чи поріз на мембрані паливного насоса також може спричинити проникнення повітря в систему.

Чим небезпечне повітря в паливній системі

Потрапляння повітря в паливну систему може спричинити ряд проблем як для бензинових, так і для дизельних двигунів. Типові ознаки проникнення повітря в систему дизельного двигуна включають:

нестабільну роботу на холостих обертах;

втрату потужності при збільшенні навантаження;

викид чорного диму з вихлопної труби;

нерівномірну роботу на високих обертах.

Проблеми з подачею повітря в бензинових двигунах можуть спричинити:

зниження ефективності двигуна;

втрату потужності;

ускладнення при запуску;

підвищене споживання палива;

помилки в електронній системі управління двигуном.

Одна з найсерйозніших проблем, яка пов'язана з наявністю повітря у паливній системі –це ризик пошкодження паливного насоса, що може спричинити повну зупинку двигуна. Також, присутність повітря може сприяти корозії всередині паливної системи, що вимагатиме додаткових витрат на ремонт та заміну компонентів.

Як видалити повітря із системи

Якщо ви помітили ознаки повітря в паливній системі, необхідно якомога швидше вжити заходів для його видалення. Наступні методи можуть допомогти у вирішенні проблеми:

зливання повітря. Для цього потрібно скористатися спеціальним гвинтом, який розташований на паливному фільтрі, щоб випустити повітря з системи. Цей процес є досить простим, але можливо доведеться зробити декілька спроб, перш ніж повітря буде повністю виведено;

використання спеціальних насосів і обладнання для видалення повітря з паливної системи. Цей метод є найефективнішим, оскільки він дає змогу видалити повітря із системи швидко й ефективно;