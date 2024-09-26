Тиск в шинах повинен бути однаковим для однієї осі

Типовою проблемою для багатьох водіїв під час тривалого використання автомобіля є неконтрольоване відхилення керма вбік, що змушує машину змінювати напрямок. Існує багато причин, чому кермо може тягнути вправо чи вліво. Auto Detali пишуть про кожну з них.

Різний тиск у шинах

Тиск в шинах повинен бути однаковим для однієї осі. Заводом-виробником вказується рекомендовані показники, з урахуванням розміру коліс і ступеню навантаження. При русі, транспортний засіб, буде тягнути в бік, якщо різниця в тиску шин більше, ніж 0.5 атмосфер. При недостатньому тиску одного колеса, автомобіль веде у бік приспущенного колеса.

Зношеність наконечника рульової тяги

Рульовий наконечник – це кульовий шарнір, що з'єднує рульову рейку і поворотний кулак колеса. Якщо наконечник зношений, він створює люфт (вільних хід цапфи), і авто тягне в сторону. Після заміни деталі потрібно відрегулювати розвал-сходження, після чого проблема зникне.

Зношеність гуми

Шина має властивість зношуватися, а також деформуватися. Чим більше і не рівномірніше знос протектора, тим більше ймовірності, що машину буде тягнути по сторонах. Протектор шини має робочу поверхню, при мінімальному залишку їх потрібно замінити на обидві осі.

Знос підшипника маточини

Виявляється несправність на слух при русі автомобіля, або прокручуванням вивішеного колеса. При зносі підшипник ускладнює обертання колеса, створює люфт, який відчувається на швидкості 50 км/год. Несправний підшипник не забезпечує прямолінійний рух колеса, через що машина буде йти в сторону. В залежності від конструкції підвіски, підшипник маточини може змінюватися окремо, або в зборі з маточиною.

Якість пального є важливою не лише для ефективної роботи двигуна. Вона також впливає на збереження навколишнього середовища, адже якісне паливо суттєво зменшує шкідливі викиди в атмосферу. Тому слід обирати продукт, що відповідає екологічним стандартам. До прикладу, AMIC ENERGY пропонує тільки високоякісне пальне – компанія ретельно дотримується євростандартів, постачаючи його з провідних нафтопереробних заводів Європи та США.

Порушення розвалу-сходження коліс

Правильний кут розвалу і сходження коліс забезпечує прямолінійний рух і рівномірний знос шин і деталей підвіски. Кути установки розвал-сходження порушуються з таких причин:

сильний пробій підвіски;

ремонт ходової частини;

деформація важеля, балки, рульової тяги і наконечника.

Порушення цілісності кузова

Деформація кузова або рами відбувається внаслідок пошкодження силових елементів конструкції кузова, а також після неякісного кузовного ремонту. Також на це впливає вік авто (втома металу). Якщо підвіска справна, шини також в хорошому стані, то це прямо говорить про деформації підрамника або лонжеронів.