Прогрівати мотор потрібно правильно, щоб уникнути проблем у майбутньому

Незважаючи на те, що сучасні двигуни і мастила для них виробляються так, що прогрів стає не таким вже критично потрібним, від цієї процедури відмовлятися не варто. Ба більше, важливо виконувати її правильно, щоб уникнути проблем у майбутньому. Експерти виділили три типові помилки, яких під час прогрівання мотора припускаються майже всі водії, пише «Твоя машина».

Чому категорично не можна глушити двигун одразу після зупинки

Перш за все, не варто одразу під час запуску двигуна вмикати на максимальну потужність обігрівач. Це марно, оскільки антифриз ще не нагрівся до потрібної температури. Також це шкідливо для силової установки, яка піддається додатковому навантаженню. Краще почекати, поки охолоджувальна рідина нагріється до 50 градусів.

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Також не варто одразу вмикати опцію рециркуляції повітря, оскільки воно забиратиметься з вулиці. Якщо ззовні мороз, на прогрівання машини піде набагато більше часу.

Крім того, краще прогрівати автомобіль під час руху, а не на холостих обертах. Оптимальним рішенням є рух на низьких обертах без агресивної манери водіння перші 5-10 хвилин.