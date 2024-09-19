Своєчасна заправка – це простий спосіб зберегти справність вашого транспортного засобу і уникнути непотрібних витрат на ремонт

Деякі водії звикли заправляти автомобіль лише тоді, коли в баку майже не залишається пального. Однак ця звичка може призвести до серйозних проблем із транспортним засобом, пише «Автопілот».

Наслідки їзди «на залишках» палива

Як бензин, так і дизель, містять дрібні частинки бруду, які осідають на дні паливного бака. Коли рівень палива стає занадто низьким, ці забруднення можуть потрапити в паливопровід і досягти паливного насоса, що може призвести до його пошкодження або передчасного зносу.

Результат – дорогий ремонт або заміна паливної системи.

В умовах викликів сьогодення не кожен бізнес зміг встояти на плаву, а тим паче – продовжувати розвиватися. Відновлення після обстрілів стало справжнім випробуванням і для мережі автозаправних станцій AMIC ENERGY. Однак, попри все, компанія продовжує впевнено зростати, відновлюючи після знищення АЗК та модернізуючи вже існуючі. Від початку 2024 року мережа осучаснила торгові зали на майже 10 АЗК.

Як уникнути проблем

Щоб уникнути проблем із паливною системою, потрібно заправляти автомобіль завчасно. Якщо загорілася лампочка індикатора палива, варто негайно відвідати автозаправку і не відкладати цю процедуру на останній момент. Це допоможе уникнути серйозних несправностей і забезпечить довшу службу вашого автомобіля.

Таким чином, своєчасна заправка – це простий спосіб зберегти справність вашого транспортного засобу і уникнути непотрібних витрат на ремонт.