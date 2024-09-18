Коли ви опускаєте вікна, повітря зовні має тенденцію потрапляти всередину автомобіля

Система клімат-контролю автомобіля, як і будь-яка додаткова опція, впливає на витрату палива. Якщо вам було цікаво, скільки пального витрачається через кондиціонер, то про це пише «Глобус».

Скільки палива йде на роботу кондиціонера

Недавнє дослідження, проведене групою американських вчених, підтвердило, що при включеному кондиціонері, датчики будуть показувати на 3-5% більше витрата палива.

Працюючий кондиціонер може призвести до збільшення витрати пального приблизно на 2 л за 100 км і «відібрати» у двигуна 6-10 л/с.

Але це зовсім не означає, що від пристрою для охолодження повітря в салоні потрібно відмовитися. Збільшення витрати пального мало в порівнянні з дискомфортом від відсутності кондиціонера в спекотний літній день.

Відкриті вікна

При високих швидкостях руху машина стикається з протилежного силою, опором повітря. Це згубно позначається на економії палива, оскільки змушує двигун видавати більше потужності. За короткий проміжок це не так багато, але протягом тривалого часу може викликати достатню протидію силі, щоб привести до відчутних витрат пального.

Коли ви опускаєте вікна, повітря зовні має тенденцію потрапляти всередину автомобіля. Це повітря тисне на скло. Чим більше збільшується швидкість, тим більший опір буде відчувати автомобіль. І цей опір повітря протягом тривалого часу починає давати помітний негативний вплив на витрати пального.

Таким чином, тримати вікна відкритими при русі по шосе на високих швидкостях гірше, ніж використовувати кондиціонер.

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Як поліпшити економію палива

Якщо ви турбуєтеся про те, що кондиціонер використовує дорогоцінне пальне, є кілька способів знизити його споживання. Коли ви вперше відправляєтеся в подорож, краще на кілька хвилин відкрити вікна. Це прибере більшу частину гарячого повітря з салону і кондиціонеру не доведеться працювати так само інтенсивно.

Також важливо регулярно обслуговувати систему кондиціонування вашого автомобіля. Це слід робити кожні два роки, щоб забезпечити ефективну роботу системи і заміну втраченого холодильного агента. Коли рівень холодоагенту падає, системі доводиться працювати старанніше, щоб виробляти необхідну кількість холодного повітря.

Спробуйте замість відключення кондиціонера застосувати такі стратегії досягнення економії пального: