Рідке скло утворює міцний і твердий шар, який не тільки відштовхує воду, але й має здатність захищати автомобіль від хімічних впливів

Рідке скло для авто є сучасним технологічним захистом, який надає автомобільному лакофарбовому покриттю неймовірний блиск і захищає його від подряпин, корозії та інших негативних чинників. Carwow розповідає, як працює рідке скло, переваги його використання, як правильно наносити рідке скло на авто своїми руками.

Що таке рідке скло для автомобіля

Рідке скло – це керамічний захист, який за допомогою хімічного зв’язку стає частиною лакофарбового покриття вашого автомобіля на довгий час. Після нанесення, воно утворює міцний і твердий шар, який не тільки відштовхує воду (має гідрофобний ефект), але й має здатність витримувати високі температури та захищати автомобіль від хімічних впливів (сіль, якою посипають дороги взимку буде вже не такою страшною). Використання рідкого скла (або іншими словами керамічного покриття) дозволить вам зберегти ваше лакофарбове покриття, а отже і ринкову вартість вашого автомобіля на довгий час.

Переваги використання рідкого скла для авто

У процесі експлуатації на машинах з’являються різні пошкодження: сколи, подряпини та відколи фарби. Це не тільки погіршує естетичний вигляд, а в подальшому може стати причиною утворення іржі. Останнім часом популярним способом стало покриття кузову автомобіля рідким склом.

Переваги використання рідкого скла:

захист від подряпин та інших пошкоджень;

захист від корозії;

блиск та глибина кольору;

збереження часу та зусиль при митті.Через гідрофобний (водовідштовхуючий) ефект бруд і пил не затримуються на кузові автомобіля, а відповідно легко змиваються з поверхні.

Якість пального є важливою не лише для ефективної роботи двигуна. Вона також впливає на збереження навколишнього середовища, адже якісне паливо суттєво зменшує шкідливі викиди в атмосферу. Тому слід обирати продукт, що відповідає екологічним стандартам. До прикладу, AMIC ENERGY пропонує тільки високоякісне пальне – компанія ретельно дотримується євростандартів, постачаючи його з провідних нафтопереробних заводів Європи та США.

Недоліки використання рідкого скла

Сarwow зазначає, що у цій процедурі є лише один, але суттєвий недолік. Це вартість процедури покриття авто рідким склом. Крім того, що сам метаріал коштує досить не дешевово, потрібно знайти хороший сервіс, де для покриття використовуються якісні керамічні склади, і головне – процедуру нанесення зроблять якісно.

Як наносити рідке скло на авто своїми руками

Перед нанесенням рідкого скла (кераміки) на авто, потрібно підготувати поверхню:

ретельно вимити та очистити кузов;

висушити його;

видалити залишки воску, жиру та бруду за допомогою спеціальних засобів для очищення;

переконатись, що лакофарбове покриття не має глибоких подряпин або значних дефектів, які потребують попереднього ремонту.

Інструкція нанесення рідкого скла (кераміки):

виберіть рідке скло, яке можна наносити вручн, змішайте два інгредієнти в пропорціях, зазначених в інструкції;

добре збовтайте протягом 2-3 хвилин;

при нанесенні рідкого скла на авто використовуйте рукавички і не допускайте контакту зі шкірою;

нанесіть невелику кількість рідкого скла на аплікатор (можна використати м’яку мікрофібру), потім нанесіть аплікатором на вибрані ділянки кузова без пробілів;

не наносьте рідке скло на гарячу поверхню або під прямим сонячними променями;

не наносіть продукт на пластикові деталі та скло;

рівномірно нанесіть його на поверхню авто (обробляйте невеликі секції), уникайте переливів рідкого скла.

Після нанесення зачекайте, щоб рідке скло підсохло (час висихання при певній температурі вказує виробник на пакуванні) та утворило захисний шар. Зазвичай через 10-15 хвилин, коли склад почне кристалізуватися й утвориться матова плівка, потрібно протерти усю поверхню мікрофіброю, яка зазвичай входить до комплекту.

Весь процес займає, як правило, дві-три години при послідовній роботі. При поліруванні паралельно-послідовним методом (одна деталь кристалізується, а інша покривається складом) полірування рідким склом займає 1,5-2,5 години.

Автомобіль потрібно залишити не менше ніж на дві години, щоб до кузова не прилип пил і сміття. Автомобіль не можна мити протягом 10 днів. Опісля рекомендується вимити автомобіль з використанням спеціального неагресивного шампуню того ж виробника.