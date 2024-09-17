Точно можна сказати одне: запасне колесо має бути і при цьому воно може бути яким завгодно

Запасне колесо відіграє критичну роль у забезпеченні безпеки на дорозі, тому що це елемент, який допомагає водіям впоратися з несподіваними ситуаціями, такими як проколи чи пошкодження шин. Що краще мати на випадок пошкодження колеса: ремонтний комплект, докатка чи повномірне запасне колесо, пише Auto24.

Ремкомплект

Зазвичай штатний набір вміщає компресор для накачування колеса і балончик з герметиком, який підключається до шлангу при підкачуванні. Знайшовши разом з повітрям, що виходить, пробоїну в шині, герметик застигає, пломбуючи діру. Для досягнення бажаного ефекту потрібно не поспішаючи проїхати кілька сот метрів.

Допомагає такий набір тільки при точковому проколі, і в першу чергу на протекторі, а при порізах і поривах боковини цей комплект буде марним. Звісно, якщо шина після проколу розбортувалася, проблему герметиком теж не вирішити. Крім того, після такого ремонту бажано заїхати на шиномонтаж, щоб професіонали оцінили якість залатки і перевірили балансування колеса.

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Докатка

Тимчасове колесо зазвичай менше стандартного по ширині і діаметру, до того ж тиск в ньому вдвічі вище стандартного (близько 4,5 атм). Тому докатка слабо поглинає поштовхи від нерівностей, та й з керованістю автомобіля зазвичай проблеми. Ще один аспект: через менший діаметр докатка на ведучій осі додатково навантажує трансмісію. Тому рухатися на потрібно повільно (зазвичай обумовлений ліміт в 80 км/ч) і недовго.

Повнорозмірне запасне колесо

В більшості випадків за характеристиками воно нічим не відрізняється від штатних, навіть якщо замість легкосплавного диска використовується сталеве штампування. У будь-якому випадку, в далеку дорогу настійно рекомендуємо брати з собою саме повноцінне п'яте колесо.

Рекомендації

Точно можна сказати одне: запасне колесо має бути і при цьому воно може бути яким завгодно. Адже свою головну функцію неспішно довести машину до найближчого шиномонтажа воно виконає в будь-якому випадку. Звичайно, якщо вже ви возите повнорозмірне колесо, краще, якщо воно буде за зовнішніми розмірами якомога ближче до основних коліс. Малюнком протектора для невеликих швидкостей можна знехтувати, але глибина його повинна бути не менше 1,6 мм. Цього вимагають не тільки ПДР, а й безпека.