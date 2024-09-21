Гальмівний супорт – це важлива частина гальмівної системи автомобіля

Гальмівний супорт – це важлива частина гальмівної системи автомобіля, що відповідає за притягування гальмівних колодок до гальмівних дисків. У разі несправності супорта, працездатність гальм може істотно постраждати.

Як довго служать гальмівні супорти

Автомобільні гальма часто піддаються великим навантаженням. Наприклад, при гальмуванні до повної зупинки зусилля багаторазово перевищує потужність двигуна, а між колодкою та диском виникають температури понад 750 °C. Довго й надійно служити в умовах таких термічних і механічних навантажень можуть тільки продукти найвищої якості.

Супорт дискового гальма – це найміцніший і найнадійніший компонент гальм, тому цілком очікувано, що прослужити він повинен стільки ж, скільки й автомобіль. При належному догляді термін служби гальмівних супортів – від 120 000 до 160 000 км або 10 років. Однак це загальна оцінка, для кожного окремого автомобіля вона може відрізнятися. Адже термін служби гальмівних супортів залежить від декількох факторів:

індивідуальні звички водіння;

дорожні та погодні умови;

періодичність і якість обслуговування.

Якість пального є важливою не лише для ефективної роботи двигуна. Вона також впливає на збереження навколишнього середовища, адже якісне паливо суттєво зменшує шкідливі викиди в атмосферу. Тому слід обирати продукт, що відповідає екологічним стандартам. До прикладу, AMIC ENERGY пропонує тільки високоякісне пальне – компанія ретельно дотримується євростандартів, постачаючи його з провідних нафтопереробних заводів Європи та США.

Ознаки несправного гальмівного супорта

1. Автомобіль тягне в бік. При натисканні на педаль гальма всередині супорта один або кілька поршнів переміщаються всередину та назовні у відповідь на гідравлічний тиск головного циліндра (насоса). Якщо поршень в одному з гальмівних супортів переднього колеса заклинить через бруд, сміття або корозію, гальмівні колодки або не увійдуть у контакт з диском, або не зможуть звільнити його. В такому разі при гальмуванні автомобіль буде тягнути в сторону.

2. Скрип або металевий шум тертя. Якщо гальмівний супорт заїдає, в області пошкодженої деталі можуть чутися шуми. На відміну від шумів, пов'язаних зі зношеними гальмівними колодками (вони виникають при натисненні педалі гальма), цей симптом може виникати, коли гальма не використовуються.

3. Нерівномірний знос гальмівних колодок. Якщо супорт несправний, велика ймовірність того, що гальмівні колодки будуть зношуватися нерівномірно. Якщо ви помітили, що гальмівні колодки з одного боку автомобіля зношені не так само, як з іншого, швидше за все, супорт несправний.

4. Витік гальмівної рідини. Оскільки гальмівний супорт функціонує в результаті гідравлічного тиску, будь-які слабкі місця в системі можуть викликати витік гальмівної рідини. Мокра масляниста пляма може вказувати на негерметичний супорт.

5. Гуркітливий звук. У рідкісних випадках кронштейн, що утримує супорт, може зламатися та викликати гучний брязкітливий звук. Гальма можуть блокуватися на цьому колесі. У такому разі керувати транспортним засобом не можна.