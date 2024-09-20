Автомобіль, який був ДТП, можна розглядати для покупки, але у випадку, якщо вам відома його історія

Існує думка, що покупка будь-якого транспорту з рук – це лотерея. AutoStar пояснює, в яких випадках ризик придбати бите авто виправданий, а коли краще відмовитися від невигідного вкладення.

Які переваги у битого авто

Зацікавленість битими закордонними автомобілями серед українців продовжує зростати. Причина полягає у значній економії. Відремонтований американський автомобіль обходиться в середньому на 20-40% дешевше, ніж цілий на вітчизняному ринку. Усунувши невеликі технічні пошкодження, водій може ще не один рік успішно використовувати таку машину. Крім цього, купити за прийнятну ціну можна люксове авто зі світовим ім'ям, а не задовольнятися «середнячком».

З якими пошкодженнями не варто купувати автомобіль

Існує багато основних вузлів та агрегатів, при порушенні яких автомобіль приречений. Якщо під час ДТП були зачеплені критично важливі складові транспортного засобу, покупка такої машини для нового власника загрожує постійним дорогим ремонтом. AutoStar називає дефекти, які є небезпечними для експлуатації:

Пошкодження кузова. Передня частина кузова легко піддається ремонту, бо більшість деталей знімні. Щоправда, це коштує дорого. Те саме можна сказати й про задню частину. Хоча потрібно розуміти, що все залежить від сили удару.

При ударі в бокову частину порушується геометрія кузова, яку відновити до заводської міцності неможливо. В результаті – утворення проміжків. Кришка капота та багажник заїдатимуть або погано закриватимуться. А також можуть піти тріщини на склі. Такі авто поводяться непередбачено на дорозі.

Щоб самостійно розібратися, наскільки сильно була пошкоджена бокова частина дверей, можна використовувати товщиномір. Свіжі сліди фарби, зазвичай, говорять про те, що авто нещодавно фарбували після ремонту. Якщо рівень в межах 200 мкм, це означає, що було просто підфарбування. А показники понад 300 мкм свідчать про ґрунтування деталей після аварії.

Подушки безпеки. Якщо подушка безпеки спрацювала, швидше за все, була серйозна аварія. Транспорт із заміненими подушками стає вкрай вразливим – наскільки ефективно вони спрацюють наступного разу, складно передбачити.

Удар по двигуну. Нижній удар по двигуну – найнебезпечніший, адже візуально неможливо визначити ступінь пошкоджень. Враховуючи, що двигун і коробка передач розташовані поруч один з одним, під час ДТП обидва механізми деформуються.

Якість пального є важливою не лише для ефективної роботи двигуна. Вона також впливає на збереження навколишнього середовища, адже якісне паливо суттєво зменшує шкідливі викиди в атмосферу. Тому слід обирати продукт, що відповідає екологічним стандартам. До прикладу, AMIC ENERGY пропонує тільки високоякісне пальне – компанія ретельно дотримується євростандартів, постачаючи його з провідних нафтопереробних заводів Європи та США.

Допустимі види пошкоджень транспортних засобів

Легкі пошкодження, після яких деталі можна замінити, не шкодячи безпеці водія та пасажирів:

сколи та подряпини;

невеликі вм'ятини на дверях та багажнику;

розбитий бампер;

розбиті фари.

Автомобіль, який був ДТП, можна розглядати для покупки, але у випадку, якщо вам відома його історія і ви зважили можливі фінансові ризики.