Товщиномір фарби – це прилад для вимірювання товщини лакофарбового покриття автомобіля

Товщиномір фарби – це прилад, який може стати в нагоді не лише оцінювачам чи механікам, а й при купівлі автомобіля. Що варто знати про цей пристрій, коли він корисний і як він працює, детальніше про товщиномір фарби розповідає Auto-star.

Що таке товщиномір фарби і як він працює

Товщиномір фарби – це прилад для вимірювання товщини лакофарбового покриття автомобіля. Він допомагає встановити, чи відповідає дійсності надана автовласником інформація про історію ударів та інших дорожніх пригод. Це відбувається тому, що датчик показує товщину кожного неметалевого шару на поверхні автомобіля. Якщо він показує більше значення, це означає, що поверхня лакофарбового покриття автомобіля була пошкоджена.

Товщиномір лакофарбового покриття випускається в різних модифікаціях – як базових, так і в більш просунутих, з сучасними датчиками. При виборі конкретної моделі варто звернути увагу на те, щоб це був продукт перевіреного, авторитетного бренду. Якщо ви купите випадковий, найдешевший датчик фарби, то в результаті можете отримати обладнання, що показує невірні значення.

Базова модель використовується для вимірювань на сталевих або оцинкованих поверхнях. Щоб виміряти товщину фарби на алюмінієвій поверхні, вам доведеться витратитися на дорожчий і професійніший колірний мірник.

В умовах викликів сьогодення не кожен бізнес зміг встояти на плаву, а тим паче – продовжувати розвиватися. Відновлення після обстрілів стало справжнім випробуванням і для мережі автозаправних станцій AMIC ENERGY. Однак, попри все, компанія продовжує впевнено зростати, відновлюючи після знищення АЗК та модернізуючи вже існуючі. Від початку 2024 року мережа осучаснила торгові зали на майже 10 АЗК.

Автомобільний товщиномір фарби – коли він корисний

Товщиномір автомобільної фарби корисний у багатьох ситуаціях. Одна з них – це купівля автомобіля з пробігом. Проте важливо пам’ятати, що не існує заздалегідь встановленого списку значень. Найчастіше правильна товщина фарби на автомобілі становить 100-200 мікрон – у разі дрібного ремонту вона може досягати 300 мікрон. Будь-яке вище значення вже означає втручання у лакофарбове покриття. Якщо ж вона досягає 1000 або 2000 мікрон, приховати усунення серйозних пошкоджень стає неможливим.

Важливо, щоб товщина фарби була однаковою по всій поверхні автомобіля – у безаварійних машин вона має бути однаковою незалежно від місця розташування, включаючи бічні сторони. Якщо датчик показує більшу товщину в якомусь місці, можна припустити, що власник ремонтував кузов. Зайвий шар шпаклівки зазвичай означає незначне зіткнення або набагато серйознішу аварію.

Зазвичай недобросовісні продавці намагаються приховати таку інформацію від покупця. Тож використання датчика товщини фарби іноді може врятувати вас від купівлі автомобіля у ненадійного власника, який намагався приховати від вас інформацію про значні пошкодження.