Запропонуйте продавцеві відвідати станцію технічного обслуговування та провести професійну діагностику авто

Під час пошуку автомобіля для купівлі, покупці зустрічають тисячі оголошень, де часто зазначено: «не битий, не фарбований». Але чи можна довіряти цим твердженням? Якщо зрозуміло, що «не битий» означає без аварій, то чому ж погане фарбування? Більшість власників використовують нове фарбування, щоб приховати сліди ДТП, які знижують привабливість автомобіля. Авто, яке було в аварії, втрачає свій первісний вигляд, і для вигідного продажу потрібно замаскувати всі дефекти, такі як подряпини, сколи та сліди рихтування.

Як визначити, чи фарбована машина

Перевірка за допомогою норм товщини фарби на авто

Один із способів діагностики – за допомогою спеціального приладу для вимірювання товщини лакофарбового покриття (товщиноміру). Цей пристрій дозволяє виміряти товщину фарбування в різних частинах авто. Вартість товщиноміра доступна і купити такий прилад можна для особистого користування, особливо якщо ви плануєте ретельно вибирати авто і не прагнете потрапити на обман шахраїв. Перевірка авто на фарбування проводиться так:

увімкніть прилад і по черзі підносите його до різних частин кузова; всі отримані дані фіксуйте на екрані пристрою;

порівняйте отриману інформацію з даними, розміщеними у спеціальних таблицях (їх можна знайти в інтернеті) – у них вказані величини, що відображають заводську товщину шару фарби для різних транспортних засобів;

враховуйте допустиму похибку, яка становить 10 мкм (якщо збільшення більше – швидше за все, було проведено ремонт із фарбуванням);

прилад зчитує товщину фарби разом із шаром шпаклівки, тому на відреставрованих ділянках товщина покриття може становити досить великі цифри;

після того, як ви отримаєте підтверджену приладом інформацію, можна продовжити обговорення покупки або аргументовано відмовитись від неї.

За допомогою приладу ви точно визначите, чи було проведено фарбування кузова, шпаклівка під приладом також проявить себе. Робота не вимагатиме великих тимчасових витрат – вам необхідно лише ретельно дослідити авто з пристроєм у руці та знайти норми товщинометра.

Візуальний огляд

Виявити проблему повторного фарбування можна і без використання товщинометра, хоча високих гарантій у цьому випадку ви не отримаєте. Проведіть ретельний візуальний огляд кузова. Перевірка займе більше часу і вимагає від досліджувального автомобіля наявності певних знань. Для визначення наявності зайвого шару фарби варто ознайомитись з декількома ознаками перефарбовування:

місця, які були зашпакльовані для перефарбовування, менше блищать, ніж ті, що схильні до заводського забарвлення (їхня дзеркальність також нижча);

при розгляді місця забарвлення під кутом (по дотичній) будуть помітні нерівності;

виявити неприємності можна щодо простору під багажником, металу під капотом – часто у таких непомітних місцях робота з перефарбовування проводиться менш якісно;

заводське фарбування не залишає після себе потік і застиглих крапель фарби;

при яскравому освітленні можна побачити різницю у відтінках та якості фарби.

Ретельне вивчення кузова та прихованих ділянок металу допоможе заощадити гроші, якщо авто потрапляло у неприємні ситуації та було перефарбоване. Не поспішайте із покупкою – витратите трохи часу на огляд.

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Якщо фарба в порядку – перевіряйте деталі авто

Перевірте транспортний засіб на непрямі ознаки участі у ДТП. У момент удару машина зазнає великого навантаження, результати якого так чи інакше позначаться на стані «заліза». Зверніть увагу на:

оригінальне скло маркується однаковим кодом – якщо він не збігається або відсутній – скло змінювали;

якщо між деталями кузова є проміжки – це може бути свідченням неякісного ремонту;

вивчіть гумовий ущільнювач із дверей – при його знятті можуть виявитися потіки фарби, що підтверджують перефарбовування;

геометрія кузова може бути порушена через нерівномірно стерті шини;

заміна кріплення також може свідчити про ремонт авто після ДТП.

Зніміть люк авто – часто саме під ним видно сліди перефарбовування, наприклад залишки фарби на болтах.

Зверніться до фахівця

Запропонуйте продавцеві відвідати станцію технічного обслуговування та провести професійну діагностику авто. Фахівці перевірять товщину ЛКП, стан кузова та всіх деталей, оцінять технічний стан авто – його двигуна, гальмівної та ходової систем, а також інші вузли та механізми. Ви отримаєте докладну інформацію про наявні проблеми автомобіля, можливості та приблизну вартість їх усунення.