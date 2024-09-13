Збір до пенсійного фонду не потрібно сплачувати лише, коли вперше реєструєш легковик, що працює на електродвигуні

Від початку 2024 року в сервісних центрах МВС зареєстрували майже 90 тисяч нових транспортних засобів. Зареєструвати нову автівку можна двома способами, про які пише Головний сервісний центр МВС.

Правила реєстрації автомобілів у сервісних центрах МВС

Реєструвати автомобіль власник може як особисто, так і передавши свої повноваження продавцю.

Автосалони генерують довіреність на право представляти інтереси покупця, яку можна підписати в салоні без нотаріуса. Також вони формують акт прийому-передачі. Представник автосалону може звернутися до сервісного центру МВС замість покупця та перереєструвати авто.

Експертна служба МВС не оглядає нове авто. Транзитні номерні знаки можуть не видаватися. Зареєстрована автівка може залишатися на території салону доти, доки власник не забере її у продавця.

Які документи потрібні для реєстрації нового авто в сервісному центрі МВС:

паспорт з відміткою про реєстрацію місця проживання (або ID-картка та витяг про місце проживання);

довідка про реєстраційний номер облікової картки платника податків;

митні документи;

договір купівлі-продажу;

сертифікат відповідності;

довіреність (у разі звернення через уповноваженого представника).

Під час першої реєстрації легкового транспортного засобу в сервісних центрах МВС необхідно сплатити збір на обов'язкове державне пенсійне страхування.

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Розмір збору залежить від вартості авто:

якщо машина коштує не більше 499 620 гривень, сплачується 3% від вартості;

якщо ціна транспортного засобу перевищує 499 620 гривень, але не більше 878 120 гривень, сплачується 4% від вартості;

якщо автівку придбали за понад 878 120 гривень, сплачується 5% від вартості.

Збір до пенсійного фонду не потрібно сплачувати лише, коли вперше реєструєш легковик, що працює на електродвигуні.