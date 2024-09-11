Ідентифікаційний номер складається з трьох розділів

Кожен автомобіль має свій унікальний ідентифікаційний номер – VIN-код. В ньому вказані ключові характеристики транспортного засобу та інформація про його виробника. VIN-код необхідний для проведення операцій з документами – продажу авто, оформлення нового власника, тощо. «Автосвіт» розповідає, що таке VIN-код авто, як його розшифрувати та перевірити машину.

Що таке VIN-код

Це зашифроване відповідно до рекомендацій ISO (International Standard Organization – Міжнародної організації зі стандартизації) повідомлення про те, ким, де, коли та в якій комплектації випущено транспортний засіб.

Ідентифікаційний номер складається з трьох розділів (частин), заповнених символами – арабськими цифрами та великими латинськими літерами, крім I, O, Q (не застосовуються, оскільки їх можна переплутати зі схожими цифрами). У транспортного засобу може бути лише один VIN-код. У іншого, навіть точно такого ж і того ж кольору, буде інший VIN.

VIN-код надає виробник транспортного засобу. При цьому не важливо, чи виготовлений автомобіль з нуля одним виробником або зібраний з машинокомплектів інших компаній. Тож з VIN-кодами плутанини бути не може.

Як розшифрувати VIN

Перший розділ VIN-коду, що включає три символи, означає географічну зону та країну походження автомобіля. Цей перший розділ представляє «Всесвітній код виробника». Його присвоює міжнародне агентство, у ролі якого виступає Товариство автомобільних інженерів. Перший символ – код географічної зони, другий – код країни, третій – код виробника транспортного засобу. Північна Америка, оскільки там зародилося VIN-кодування, отримала номери, що починаються з 1, 2, 3, 4, 5. Європа позначається літерами від S до Z.

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Другий розділ VIN-коду, описовий, включає шість символів і характеризує тип транспортного засобу, його призначення, тип двигуна. У цьому розділі виробник вибирає вид, кількість та спосіб кодування самостійно.

Ну а третій розділ VIN-коду – індикаторний. Він використовує вісім символів, які дозволяють відрізняти один автомобіль від іншого, навіть якщо збігається марка та модель.

VIN-коди наносяться на нероз’ємних частинах кузова автомобіля (на підлозі, центральній стійці, нерідко дублюються під вітровим склом), а також на номерних табличках, які кріпляться в моторному відсіку.