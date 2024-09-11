Існує багато різних способів оцінки реального пробігу та ступеня зносу автомобіля

Пробіг – одна з найважливіших характеристик кожного авто, тому важливо правильно його визначити. Часто продавці знижують пробіг на одометрі, щоб вигідно продати машину. Аби не потрапити в таку ситуацію, дивіться не на цифри, а на загальний стан транспорту.

Як перевірити пробіг

Існує багато різних способів оцінки реального пробігу та ступеня зносу автомобіля:

за документами;

по панелі приладів;

за станом керма, коліс;

за зносом робочих деталей;

за станом протекторів шин;

за допомогою аналізу даних електронного блоку, якщо в автомобілі передбачено систему електронного управління;

за VIN-кодом.

Інформація про пробіг у документах

Для проведення перевірки потрібна сервісна книжка та технічний паспорт автомобіля. У документах вказано рік випуску транспортного засобу. За статистикою, автомобіль за рік у середньому проїжджає близько 15 тис. км. Якщо за паспортом автомобілю 7 років, його реальний пробіг буде близько 105 тис. км. Якщо при цьому показання одометра не перевищують 60 тис. км, то, найімовірніше, пробіг був скручений, пише Сheckcar.vin.

Ще один спосіб перевірки пробігу за документами – переглянути інформацію про останню заміну мастила. Зазвичай у сервісній книжці вказується, при якому пробігу проводилося обслуговування. Якщо на приладі кілометраж менше, ніж під час процедури, висновок очевидний – вас хочуть обдурити. Те ж саме стосується інформації про проведення планового ТО.

Панель приладів

Це один із допоміжних способів отримання інформації. Якщо на приладці є сліди демонтажу (сліди механічних пошкоджень у місцях кріплення), значить було втручання або навіть повна заміна приладової панелі. І тут висока ймовірність скрученого пробігу.

Стан педалей та керма

Багато чого про експлуатацію автомобіля може сказати безпосередньо місце водія, а саме – стан підлокітника, педалей, килимка, поверхні керма. Так, оригінальне кермо з часом засалюється. Вже через 50 тис. км пробігу кермо стає блискучим. Якщо на кермі з'явилися тріщини, матеріал почав відшаровуватися, то автомобіль проїхав уже як мінімум 100 тис. км.

Термін зношування керма залежить від моделі авта, проте сліди сильного зношування на поверхні керма при невеликому кілометражі на лічильнику одометра повинні вас насторожити.

Те ж саме стосується затертого підлокітника та стертого до дірок килимка під ногами з боку водія. Стерті накладки на педалях – ознака того, що машина проїхала щонайменше 70 тис. км. Якщо ж авто не нове, а накладки на педалях стоять нульові, то, швидше за все, пробіг вже більше сотні і колишньому власнику просто довелося замінити рідні накладки.

Прозорість і відповідальність бізнесу сьогодні є ключовими факторами для розвитку економіки країни. Чесна сплата податків зміцнює державний бюджет та посилює обороноздатність нашої країни. Прикладом того, як варто підтримувати державу у непростий час є мережа заправок AMIC ENERGY. Компанія сплатила майже 1,2 мільярда гривень податків до бюджетів усіх рівнів лише за 1ше півріччя 2024 року й продовжує реалізовувати низку благодійних проектів.

Оцінка експлуатації за станом салону

Стан салону відображає не лише акуратність водія та пасажирів, а й демонструє наслідки тривалої експлуатації. Головне, на що потрібно звернути увагу:

сидіння – заховані під чохлами сильні потертості в місцях, де їх навіть не повинно бути, дірки у спинці сидіння вказують на дуже активну експлуатацію (реальний пробіг до 200 тис. км);

пластикові поверхні – сильні потертості, подряпини та інші пошкодження на дверних ручках, ручному гальмі, ручці коробки перемикання передач;

обшивка дверей.

Технічне зношування окремих деталей

Найкраще про експлуатацію та обслуговування автомобіля можна дізнатися за результатами технічного огляду. Можна провести самостійну діагностику. Фахівці рекомендують:

перевірити гальмівні диски. Термін служби дисків становить 80-120 тисяч кілометрів. За зносом гальмівних дисків можна робити висновки про справжній пробіг авто. За відповідного підходу до експлуатації та обслуговування транспортного засобу при заміні дисків здійснюється також заміна колодок. Якщо на авто стоять рідні диски, при цьому фаска гальмівних колодок велика, а диск 10 мм і менше, значить машина проїхала щонайменше 100 тисяч кілометрів. Якщо диски вже замінені, то пробіг ще більший;

завести машину і послухати, як працює двигун – стукіт та інші сторонні шуми, порушення синхронного шуму мотора вкажуть на функціональні проблеми, які можуть вимагати серйозного чи капітального ремонту;

перевірити розташування цифр на одометрі – нестабільність чисел може бути ознакою втручання, змотаного пробігу. У моделях авто з механічним керуванням при сторонньому втручанні поділу вони можуть змінювати свій колір;