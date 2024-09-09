Найперше, що потрібно зробити, – це ретельно вимити автомобіль і просушити його

Якщо автомобіль тривалий час зберігається в сухому, добре вентильованому гаражі або на критій парковці, то негативний вплив на кузов буде мінімальним. Якщо ж автомобіль тривалий час стоїть під відкритим небом, то опади, ультрафіолетові промені, різне сміття і накопичення конденсату в результаті призведуть до втрати насиченості кольору лакофарбового покриття, появі мікроподряпин і корозії. Тож перед тривалим простоєм потрібно підготувати автомобіль, пише Avtozvuk.

Як захистити кузов автомобіля від негативного впливу

Найперше, що потрібно зробити, – це ретельно вимити автомобіль і просушити його. Це дозволить позбутися від забруднень, солей і різних реагентів, які при тривалому впливі можуть пошкодити кузов.

Далі потрібно обробити лакофарбове покриття захисними поліролями або воском, які заповнюють мікропошкодження і консервують їх.

Також рекомендується обробити деталі підвіски і днище автомобіля антикорозійними складами – вони відштовхують вологу і запобігають появі корозії на нефарбованих деталях.

Для захисту зовнішніх пластикових і гумових ущільнювачів від зсихання і появи тріщин можна використовувати силіконові змазки, а для захисту боковин покришок – спеціальні склади по догляду за шинами.

Якщо на автомобілі встановлені хромовані елементи – їх можна захистити поліролями для хрому, які додатково забезпечують збереження блиску.

Не зайвим буде використання автомобільного тенту, який забезпечить додатковий захист від вигорання фарби, появи подряпин, накопичення бруду, впливу пташиного посліду, клею дерев і інших несприятливих чинників. Однак, якщо тент не має вікна вентиляції, час від часу його потрібно знімати, щоб просушити кузов автомобіля – без вентиляції волога під тентом буде осідати конденсатом як на кузові, так і на елементах підвіски, вихлопної системи, системи запалювання і двигуні, створюючи додаткові проблеми після простою. Варто звернути увагу на тенти, які комплектуються сумкою-торбою, для його зберігання та транспортування.

Кузов виконує безліч функцій, зокрема, і захисну. Але, в разі довгого простою автомобіля, кузов сам потребує захисту і додаткової обробки сучасними засобами автохімії, які відрізняються високою швидкістю дії і простотою застосування. Ви зможете обробити свій автомобіль самостійно, в побутових умовах і за лічені години.