Правильне налаштування бокових дзеркал зменшить кількість сліпих зон, дозволить краще контролювати ситуацію на дорозі та значно підвищить рівень безпеки під час водіння

Правильне налаштування бокових дзеркал є важливим аспектом безпечного водіння, проте багато новачків не приділяють цьому достатньої уваги. Неправильно відрегульовані дзеркала можуть призвести до появи сліпих зон і значно ускладнити керування автомобілем. Щоб уникнути стресових ситуацій на дорозі, важливо знати, як правильно налаштувати бокові дзеркала заднього виду, пише «Автопілот».

Однією з найпоширеніших помилок є неправильне розташування лінії горизонту в дзеркалі. Лінія горизонту повинна бути приблизно посередині дзеркальної поверхні. Якщо вона занадто високо або низько, це може ускладнити водієві оцінку дорожньої ситуації.

Ще однією поширеною помилкою є неправильне відображення частини автомобіля в дзеркалі. Багато новачків налаштовують дзеркало так, що бачать передню ручку свого автомобіля. Це сигналізує про неправильне налаштування, оскільки в дзеркалі повинно відображатися тільки заднє крило автомобіля, яке займає приблизно 20% площі відображення. Якщо в дзеркалі видно передню ручку, потрібно відрегулювати його заново.

Якість пального є важливою не лише для ефективної роботи двигуна. Вона також впливає на збереження навколишнього середовища, адже якісне паливо суттєво зменшує шкідливі викиди в атмосферу. Тому слід обирати продукт, що відповідає екологічним стандартам. До прикладу, AMIC ENERGY пропонує тільки високоякісне пальне – компанія ретельно дотримується євростандартів, постачаючи його з провідних нафтопереробних заводів Європи та США.

Також варто уникати ситуації, коли в дзеркалі відображається лише дорога. Водієві важливо бачити частину свого автомобіля, щоб мати чітке уявлення про положення транспортного засобу на дорозі. Якщо у дзеркалі видно лише дорогу, це збільшує ризик появи сліпих зон, що може призвести до аварійних ситуацій.

Правильне налаштування бокових дзеркал зменшить кількість сліпих зон, дозволить краще контролювати ситуацію на дорозі та значно підвищить рівень безпеки під час водіння.