Регулярне очищення лобового скла потрібне для забезпечення чистоти, прозорості та безпеки на дорозі

Масляні плями та мутні розводи на лобовому склі автомобіля можуть становити серйозну небезпеку, створюючи бліки, які ускладнюють видимість для водія. Регулярне очищення лобового скла потрібне для забезпечення чистоти, прозорості та безпеки на дорозі, пише «Автопілот».

Простий та ефективний засіб

Для того, щоб зробити лобове скло чистим і блискучим, вам знадобиться нашатирний спирт. Це недорогий засіб, який можна легко використовувати:

розведіть нашатирний спирт водою у співвідношенні 1:5;

налийте розчин у пляшку з розпилювачем і розбризкайте на зовнішню частину лобового скла;

протріть скло мікрофібровою серветкою для досягнення ідеальної чистоти без розводів і патьоків;

обов’язково використовуйте захисні рукавички під час роботи з нашатирним спиртом, оскільки засіб може бути шкідливим для шкіри.

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Чистка внутрішньої сторони скла

Оскільки нашатирний спирт має різкий запах, для внутрішньої сторони скла краще використовувати дистильовану воду та паперові серветки. Якщо ж ви все-таки вирішите скористатися нашатирем, слід добре провітрити салон автомобіля після чистки.